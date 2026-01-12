Chucky Lozano se reencontraría con extécnico del Tri en su nuevo equipo

Luego de que San Diego FC, club de la Major League Soccer (MLS) decidiera dejar fuera de sus filas al mexicano Hirving "Chucky" Lozano, ahora el delantero debe buscar un nuevo club para continuar con su carrera y tratar de meterse a la lista final del Mundial 2026.

En este camino se ha topado con clubes que le han cerrado la puerta y también con excolegas, como Gerardo “Tata” Martino , exentrenador de la Selección Mexicana .

El atacante, según lo han señalado expertos en el medio deportivo, apunta a llegar al Atlanta United, que tiene como director técnico al argentino. Periodistas señalan que la posible llegada de Lozano a las filas del club de la MLS se ve con buenos ojos por parte del argentino.

Esta posibilidad es una luz al final del túnel para "Chucky" después de haber sido contundentemente rechazado por algunos clubes mexicanos, entre ellos, Rayados de Monterrey.

Chucky no llega a Monterrey; ¿el pago es un problema?

José Antonio "Tato" Noriega, presidente deportivo de Rayados de Monterrey, declaró que el club del norte mantiene cerradas sus puertas para el delantero.

" Para nosotros está cerrado el mercado. Como tú dices, siempre hay oportunidades de mercado, pero no la que tú mencionas [incorporación del 'Chucky'] ", aseveró en conferencia de prensa.

Por otra parte, en las Águilas del América, la sobrepoblación de la posición en el plantel hace que descarten la llegada del "Chucky" Lozano: "Sería un gran jugador, todos lo conocemos: un seleccionado mundial mexicano; pero tenemos muchos jugadores también buenísimos en esa posición. Siempre estamos abiertos a buenos jugadores, pero no es un jugador que hablamos", comentó el auxiliar de André Jardine, Paulo Víctor.

Recientemente, el insider de la MLS, Tom Bogert dio a conocer, que Hirving "Chucky" Lozano es uno de los jugadores mejores pagados del futbol de Estados Unidos. De acuerdo con distintos reportes, el sueldo del delantero mexicano ronda los seis millones de dólares por temporada, una cantidad que ni Sergio Canales de Monterrey, Andre-Pierre Gignac de Tigres ganan en México.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF