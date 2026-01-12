Este lunes 12 de enero, en el Salón de Tesorería de Palacio Nacional, la Presidenta Claudia Sheinbaum presidió la ceremonia de abanderamiento de la delegación mexicana que competirá en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026.

El acto, cargado de simbolismo, reafirmó el impulso al deporte y el respaldo a los atletas que portarán los colores nacionales en una de las máximas justas deportivas del mundo y de las más importantes de este año.

Durante la ceremonia, realizada tras "La Mañanera del pueblo", la Presidenta Sheinbaum destacó la importancia de que México tenga presencia en competencias de invierno.

Claudia Sheinbaum subrayó el esfuerzo y la disciplina de los deportistas que lograron abrir camino en escenarios poco habituales para la tradición deportiva nacional.

"Integrantes de la delegación mexicana, encomiendo a su patriotismo esta bandera que simboliza nuestra independencia y representa a nuestro pueblo. Al conferirles el honor de ponerla en sus manos, sabrán cumplir. Que su ejemplo inspire a millones de mexicanos y refleje el poder de los sueños", dijo la Mandataria Federal.

Las palabras de Sheinbaum fueron agradecidas por cada uno de los deportistas, quienes recibieron con orgullo y gran compromiso la bandera.

Por otra parte, Rommel Pacheco, director de la Conade, fue el encargado de desear éxito al grupo que finaliza su preparación para su debut en Italia. En el evento estuvieron presentes los atletas mexicanos Donovan Carrillo, Sarah Schleper, Regina Martínez y Allan Corona, además de Marijose Alcalá, presidenta del Comité Olímpico Mexicano (COM).

"Desearles lo mejor en estos Juegos Olímpicos de Invierno. Me toca celebrar el esfuerzo que ha tenido cada uno. En Milán-Cortina, México estará representado por una delegación fuerte, que ha superado muchas adversidades. Les deseamos el mayor de los éxitos; estamos orgullosos de ustedes", comentó el exclavadista.

¿Cuándo son los JO de invierno 2026?

La próxima gran cita deportiva internacional son los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026. Se celebrarán en Italia, específicamente en Milán y Cortina d'Ampezzo, del 6 al 22 de febrero.

