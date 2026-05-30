Alineaciones PSG vs Arsenal por la gran final de la Champions League 2026

La expectación crece a medida que se acerca la gran final de la Champions League, que enfrentará al Paris y al Arsenal el sábado 30 de mayo.

Los aficionados al fútbol y, en particular, los entrenadores de Fantasy Football, están ansiosos por conocer las posibles alineaciones y las últimas noticias de los equipos.

Este encuentro promete ser un choque emocionante , y aquí desglosamos lo que se sabe hasta el momento sobre las formaciones y el estado de los jugadores.

Para el Paris, las alineaciones probables sugieren una formación sólida . En la portería, se espera a Safonov. La defensa estaría compuesta por Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho y Nuno Mendes. En el mediocampo, Zaïre-Emery, Vitinha y João Neves serían los encargados de la creación y contención. Finalmente, el ataque estaría liderado por Doué, Dembélé y Kvaratskhelia.

Una buena noticia para el equipo parisino es que, según la información disponible, no presentan bajas confirmadas . Sin embargo, existen algunas dudas sobre la disponibilidad de Chevalier (cuádriceps), Dembélé (gemelo) y Hakimi (cuádriceps), lo que podría generar ajustes de última hora en la estrategia del entrenador.

Por su parte, el Arsenal también presentará un once competitivo . Raya ocuparía la portería. La línea defensiva estaría formada por Timber, Saliba, Gabriel y Calafiori. En el centro del campo, Rice, Lewis-Skelly y Eze serían los pilares. El tridente ofensivo estaría integrado por Saka, Gyökeres y Martinelli.

El equipo londinense sí cuenta con una baja confirmada , la de White por una lesión en la rodilla. Además, hay incertidumbre sobre Madueke (bíceps femoral) y Timber (abductor), lo que podría obligar al técnico a buscar alternativas en caso de que no estén al 100%.

Historial de enfrentamientos

Más allá de las alineaciones, la historia entre estos dos equipos añade un condimento especial a la final.

Paris Saint-Germain y Arsenal se han enfrentado en siete ocasiones anteriores en competiciones de clubes de la UEFA, con un historial bastante equilibrado .

Ambos equipos han logrado dos victorias cada uno, y han empatado en tres ocasiones. En cuanto a los goles, el Paris ha anotado 7 tantos, mientras que el Arsenal ha conseguido 8.

Partidos memorables: Un repaso a sus duelos previos

Repasando sus enfrentamientos previos, encontramos partidos memorables. En la Champions League 2024/25, el Paris eliminó al Arsenal en semifinales , ganando el partido de vuelta 2-1 y el de ida 0-1.

En la jornada 2 de la misma competición, el Arsenal se impuso 2-0. La Champions League 2016/17 también los vio enfrentarse, con un empate 2-2 en la jornada 5 y un 1-1 en la jornada 1.

Incluso en la Recopa de la UEFA 1993/94, se midieron en semifinales, con una victoria del Arsenal 1-0 en la vuelta y un empate 1-1 en la ida.

Este historial de encuentros reñidos y resultados variados sugiere que la final de la Champions League será un partido impredecible y lleno de emoción .

Con las posibles alineaciones ya en mente y el conocimiento de sus enfrentamientos pasados, los aficionados están listos para disfrutar de un espectáculo futbolístico de primer nivel.

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