Alineaciones PSG vs Arsenal por la gran final de la Champions League 2026

La expectación crece a medida que se acerca la gran final de la Champions League, que enfrentará al Paris y al Arsenal el sábado 30 de mayo.Los aficionados al fútbol y, en particular, los entrenadores de Fantasy Football, están ansiosos por conocer las posibles alineaciones y las últimas noticias de los equipos.Este encuentro promete ser un choque emocionante, y aquí desglosamos lo que se sabe hasta el momento sobre las formaciones y el estado de los jugadores.Para el Paris, las alineaciones probables sugieren una formación sólida. En la portería, se espera a Safonov. La defensa estaría compuesta por Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho y Nuno Mendes. En el mediocampo, Zaïre-Emery, Vitinha y João Neves serían los encargados de la creación y contención. Finalmente, el ataque estaría liderado por Doué, Dembélé y Kvaratskhelia.Una buena noticia para el equipo parisino es que, según la información disponible, no presentan bajas confirmadas. Sin embargo, existen algunas dudas sobre la disponibilidad de Chevalier (cuádriceps), Dembélé (gemelo) y Hakimi (cuádriceps), lo que podría generar ajustes de última hora en la estrategia del entrenador.Por su parte, el Arsenal también presentará un once competitivo. Raya ocuparía la portería. La línea defensiva estaría formada por Timber, Saliba, Gabriel y Calafiori. En el centro del campo, Rice, Lewis-Skelly y Eze serían los pilares. El tridente ofensivo estaría integrado por Saka, Gyökeres y Martinelli.El equipo londinense sí cuenta con una baja confirmada, la de White por una lesión en la rodilla. Además, hay incertidumbre sobre Madueke (bíceps femoral) y Timber (abductor), lo que podría obligar al técnico a buscar alternativas en caso de que no estén al 100%.Más allá de las alineaciones, la historia entre estos dos equipos añade un condimento especial a la final.Paris Saint-Germain y Arsenal se han enfrentado en siete ocasiones anteriores en competiciones de clubes de la UEFA, con un historial bastante equilibrado.Ambos equipos han logrado dos victorias cada uno, y han empatado en tres ocasiones. En cuanto a los goles, el Paris ha anotado 7 tantos, mientras que el Arsenal ha conseguido 8.Repasando sus enfrentamientos previos, encontramos partidos memorables. En la Champions League 2024/25, el Paris eliminó al Arsenal en semifinales, ganando el partido de vuelta 2-1 y el de ida 0-1.En la jornada 2 de la misma competición, el Arsenal se impuso 2-0. La Champions League 2016/17 también los vio enfrentarse, con un empate 2-2 en la jornada 5 y un 1-1 en la jornada 1. Incluso en la Recopa de la UEFA 1993/94, se midieron en semifinales, con una victoria del Arsenal 1-0 en la vuelta y un empate 1-1 en la ida.Este historial de encuentros reñidos y resultados variados sugiere que la final de la Champions League será un partido impredecible y lleno de emoción.Con las posibles alineaciones ya en mente y el conocimiento de sus enfrentamientos pasados, los aficionados están listos para disfrutar de un espectáculo futbolístico de primer nivel.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * AR