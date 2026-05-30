Peleas de box hoy sábado 30 de mayo: horarios y dónde ver la cartelera completa

Dmitry Bivol vuelve al ring tras una pausa de 15 meses para poner en juego el campeonato unificado de peso semipesado frente al alemán Michael Eifert en Ekaterimburgo, Rusia.

El ruso es campeón por la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB), pero este último cetro no estará en disputa, dado que la organización se unió al boicot contra Rusia tras la invasión de Ucrania y se ha negado a sancionar peleas en ese territorio; no obstante, si Bivol perdiera hoy, la OMB podría despojarlo de su título.

A pesar de su larga ausencia de los encordados y de una reciente cirugía de espalda, Bivol es favorito para salir con el puño en alto. El escenario ideal para la afición es que así sea y que se enfrente a David Benavídez, campeón de la división por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB), en una pelea de unificación prevista para el 5 de mayo de 2027.

Ayer se realizó la ceremonia de pesaje y Bivol marcó 174.4 libras (79.1 kilogramos); Eifert, por su parte, registró 174.3 libras (79.1 kilogramos).

La función comenzará a las 10:00 horas, tiempo del centro de México, y será transmitida por DAZN. Se espera que la pelea estelar comience alrededor de las 14:00 horas.

Cartelera completa en la UMMC Arena de Ekaterimburgo

Dmitry Bivol vs. Michael Eifert, pelea por los campeonatos mundiales de peso semipesado de la AMB y la FIB.

Mukhammad Shekhov vs. Yerny Betancourt, pelea en peso supergallo.

Vadim Tukov vs. Sebastián Horacio Papeschi, pelea por el campeonato AMB Gold del peso medio.

Sergey Lubkovich vs. Michael King, pelea por el campeonato FIB Asia del peso welter.

Vsevolod Shumkov vs. Christian Antonio Oliva, pelea por el campeonato AMB Gold del peso supermedio.

Sharabudtin Ataev vs. Saipaier Rouzi, pelea en peso semipesado.

X/TUDNMEX

Peleas de box en TV abierta

En México, Canal 5 de Televisa y la plataforma ViX transmitirán a las 23:00 horas la pelea entre Célex Castro y Florentino "Violento" Pérez, que se realizará en el Deportivo Tlalli, en Tlalnepantla, Estado de México.

La pelea será la estelar de los cuartos de final del torneo "México Tierra de Victorias", y algunos especialistas anticipan una definición por nocaut.

Célex llega con una racha de cinco victorias consecutivas, mientras que Florentino acumula cinco derrotas seguidas.

TV Azteca, a través de Box Azteca en Canal 7, transmitirá la repetición del combate entre José "Tito" Sánchez y Jorge Chávez, disputado el pasado 2 de mayo en Las Vegas, en la misma función en la que Benavídez venció al Zurdo Ramírez en una pelea por los cinturones de peso crucero de la AMB y la OMB.