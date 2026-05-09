El Barcelona se encuentra a un paso de asegurar el título de LaLiga 2025/26 tras mantenerse como líder durante gran parte de la temporada . El conjunto dirigido por Hansi Flick llega a la recta final del campeonato con una ventaja considerable sobre el Real Madrid y depende de sí mismo para coronarse campeón.

A falta de cuatro jornadas para concluir el torneo, el cuadro blaugrana suma 88 puntos y aventaja por 11 unidades al conjunto merengue, que continúa intentando mantenerse en la pelea por el campeonato. Sin embargo, el margen del Barcelona le permite tener múltiples escenarios favorables para levantar el trofeo de Primera División.

El momento decisivo podría llegar en el próximo Clásico español, programado para el 10 de mayo en el Camp Nou. Después de las recientes victorias del Barcelona frente a Osasuna y del Real Madrid ante Espanyol, el duelo entre ambos clubes podría definir oficialmente al campeón de la temporada.

El Clásico podría definir el campeonato

El Barcelona necesita al menos un empate frente al Real Madrid para asegurar matemáticamente el título de LaLiga 2025/26. En caso de igualar o vencer a su máximo rival, el equipo catalán se mantendría con una diferencia imposible de remontar en las jornadas restantes .

La posibilidad de celebrar el campeonato ante su afición convierte al Clásico en uno de los partidos más esperados del cierre de temporada. Además de consolidar el trabajo realizado por Flick desde su llegada al banquillo, el título representaría una campaña sobresaliente para un equipo que logró mantenerse como el más regular del torneo.

Por su parte, el Real Madrid está obligado a ganar si desea extender la definición del campeonato y mantener vivas sus opciones en las últimas fechas . Aun así, el panorama favorece ampliamente al Barcelona, que tiene el control absoluto de la lucha por el título y podría coronar una temporada dominante con una nueva conquista liguera.

SV