La actividad del futbol continúa este domingo 10 de mayo de 2026 con una agenda cargada de encuentros en distintas partes del mundo. La programación incluye partidos de Liga MX, futbol femenil, ligas europeas, competencias sudamericanas, MLS y torneos internacionales que marcarán una jornada intensa para los aficionados.

A lo largo del domingo, habrá encuentros desde muy temprano por la mañana y hasta la noche, con transmisiones disponibles en canales de televisión abierta, sistemas de paga y plataformas digitales. Consulta la cartelera completa organizada por torneo para ver todos los partidos en vivo.

Partidos HOY domingo 10 de mayo de 2026 - Liga MX EN VIVO

Cuartos de Final

Pachuca vs Toluca | 17:00 | FOX One, FOX+

Pumas vs América | 19:15 | TUDN, ViX Premium, Canal 5, Layvtime YouTube, aztecadeportes.com, Azteca Deportes Network, Azteca 7

Partidos HOY domingo 10 de mayo de 2026 - Liga MX Femenil EN VIVO

Semifinales

América vs Toluca | 12:00 | ViX Gratis, Liga BBVA MX Femenil YouTube, TUDN

Monterrey vs Pachuca | 18:15 | ViX Gratis, Liga BBVA MX Femenil YouTube

Partidos HOY domingo 10 de mayo de 2026 - LaLiga EA Sports EN VIVO

Mallorca vs Villarreal | 06:00 | SKY Sports

Athletic Club vs Valencia CF | 08:15 | SKY Sports

Real Oviedo vs Getafe | 10:30 | SKY Sports

Barcelona vs Real Madrid | 13:00 | SKY Sports

Partidos HOY domingo 10 de mayo de 2026 - LaLiga Hypermotion EN VIVO

FC Andorra vs UD Las Palmas | 06:00 | SKY Sports

Leganés vs Racing Santander | 08:15 | SKY Sports

Córdoba vs Granada CF | 10:30 | SKY Sports

Mirandés vs Eibar | 10:30 | SKY Sports

Partidos HOY domingo 10 de mayo de 2026 - Premier League EN VIVO

Burnley vs Aston Villa | 07:00 | HBO MAX, TNT

Crystal Palace vs Everton | 07:00 | FOX One, FOX

Nottingham Forest vs Newcastle | 07:00 | HBO MAX

West Ham vs Arsenal | 09:30 | FOX One, FOX

Partidos HOY domingo 10 de mayo de 2026 - Serie A Italiana EN VIVO

Hellas Verona vs Como 1907 | 04:30 | Disney+ Premium, ESPN

Fiorentina vs Genoa | 07:00 | Disney+ Premium, ESPN

US Cremonese vs Pisa Sporting Club | 07:00 | Disney+ Premium

Parma vs AS Roma | 10:00 | Disney+ Premium, ESPN

AC Milan vs Atalanta | 12:45 | Disney+ Premium

Partidos HOY domingo 10 de mayo de 2026 - Francia Ligue 1 EN VIVO

PSG vs Stade Brestois | 13:00 | FOX One, FOX+

Toulouse vs O. Lyonnais | 13:00 | FOX One, FOX

AS Monaco vs Lille | 13:00 | FOX One, Tubi

Le Havre AC vs O. Marseille | 13:00 | FOX One

Partidos HOY domingo 10 de mayo de 2026 - Bundesliga EN VIVO

Hamburger SV vs Freiburg | 07:30 | SKY Sports

FC Köln vs Heidenheim | 09:30 | SKY Sports

Mainz 05 vs 1. FC Union Berlin | 11:30 | SKY Sports

Partidos HOY domingo 10 de mayo de 2026 - Eredivisie EN VIVO

Ajax vs Utrecht | 08:45 | Disney+ Premium

Feyenoord vs AZ Alkmaar | 08:45 | Disney+ Premium, ESPN 4

Groningen vs NEC Nijmegen | 08:45 | Disney+ Premium

Go Ahead Eagles vs PSV Eindhoven | 08:45 | Disney+ Premium

Partidos HOY domingo 10 de mayo de 2026 - MLS EN VIVO

New York City vs Columbus Crew | 14:30 | Apple TV

Minnesota United vs Austin FC | 17:00 | Apple TV

Los Angeles FC vs Houston Dynamo | 19:00 | Apple TV

Partidos HOY domingo 10 de mayo de 2026 - Primera División Argentina EN VIVO

Rosario Central vs Independiente | 12:00 | Disney+ Premium, Fanatiz

Estudiantes LP vs Racing Avellaneda | 14:00 | Fanatiz, TyC Sports Internacional

River Plate vs San Lorenzo | 16:00 | Disney+ Premium, Fanatiz

Vélez Sarsfield vs Gimnasia LP | 18:30 | Fanatiz, TyC Sports Internacional

Partidos HOY domingo 10 de mayo de 2026 - Serie A Brasil EN VIVO

Atlético Mineiro vs Botafogo | 13:00 | Fanatiz, Globo Internacional

Remo vs Palmeiras | 13:00 | Fanatiz

Corinthians vs São Paulo | 15:30 | Fanatiz

Mirassol vs Chapecoense | 15:30 | Fanatiz

Santos vs RB Bragantino | 15:30 | Fanatiz, Azteca Deportes Network, Disney+ Premium

Grêmio vs CR Flamengo | 16:30 | Fanatiz

Vasco da Gama vs Atlético Paranaense | 17:30 | Fanatiz

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* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

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