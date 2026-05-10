La actividad del futbol continúa este domingo 10 de mayo de 2026 con una agenda cargada de encuentros en distintas partes del mundo. La programación incluye partidos de Liga MX, futbol femenil, ligas europeas, competencias sudamericanas, MLS y torneos internacionales que marcarán una jornada intensa para los aficionados.A lo largo del domingo, habrá encuentros desde muy temprano por la mañana y hasta la noche, con transmisiones disponibles en canales de televisión abierta, sistemas de paga y plataformas digitales. Consulta la cartelera completa organizada por torneo para ver todos los partidos en vivo.Mantente al tanto de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día consultando EL INFORMADOR. Aquí encontrarás actualizaciones con lo más relevante de los torneos que seguimos en México.* Sujeto a cambios de transmisión ** Horario del tiempo del centro de México---*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF