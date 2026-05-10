Domingo, 10 de Mayo 2026

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Futbol hoy 10 de mayo de 2026: ¿Dónde ver los partidos en vivo?

A lo largo del domingo, habrá encuentros desde muy temprano por la mañana y hasta la noche, con transmisiones disponibles en canales de televisión abierta, sistemas de paga y plataformas digitales

Por: Oralia López

La programación incluye partidos de Liga MX, futbol femenil, ligas europeas, competencias sudamericanas, MLS y torneos internacionales que marcarán una jornada intensa para los aficionados. ESPECIAL / IMAGO7 y CANVA

La programación incluye partidos de Liga MX, futbol femenil, ligas europeas, competencias sudamericanas, MLS y torneos internacionales que marcarán una jornada intensa para los aficionados. ESPECIAL / IMAGO7 y CANVA

La actividad del futbol continúa este domingo 10 de mayo de 2026 con una agenda cargada de encuentros en distintas partes del mundo. La programación incluye partidos de Liga MX, futbol femenil, ligas europeas, competencias sudamericanas, MLS y torneos internacionales que marcarán una jornada intensa para los aficionados.

A lo largo del domingo, habrá encuentros desde muy temprano por la mañana y hasta la noche, con transmisiones disponibles en canales de televisión abierta, sistemas de paga y plataformas digitales. Consulta la cartelera completa organizada por torneo para ver todos los partidos en vivo.

Partidos HOY domingo 10 de mayo de 2026 - Liga MX EN VIVO

Cuartos de Final

  • Pachuca vs Toluca | 17:00 | FOX One, FOX+
  • Pumas vs América | 19:15 | TUDN, ViX Premium, Canal 5, Layvtime YouTube, aztecadeportes.com, Azteca Deportes Network, Azteca 7

Partidos HOY domingo 10 de mayo de 2026 - Liga MX Femenil EN VIVO

Semifinales

  • América vs Toluca | 12:00 | ViX Gratis, Liga BBVA MX Femenil YouTube, TUDN
  • Monterrey vs Pachuca | 18:15 | ViX Gratis, Liga BBVA MX Femenil YouTube

Partidos HOY domingo 10 de mayo de 2026 - LaLiga EA Sports EN VIVO

  • Mallorca vs Villarreal | 06:00 | SKY Sports
  • Athletic Club vs Valencia CF | 08:15 | SKY Sports
  • Real Oviedo vs Getafe | 10:30 | SKY Sports
  • Barcelona vs Real Madrid | 13:00 | SKY Sports

Partidos HOY domingo 10 de mayo de 2026 - LaLiga Hypermotion EN VIVO

  • FC Andorra vs UD Las Palmas | 06:00 | SKY Sports
  • Leganés vs Racing Santander | 08:15 | SKY Sports
  • Córdoba vs Granada CF | 10:30 | SKY Sports
  • Mirandés vs Eibar | 10:30 | SKY Sports

Partidos HOY domingo 10 de mayo de 2026 - Premier League EN VIVO

  • Burnley vs Aston Villa | 07:00 | HBO MAX, TNT
  • Crystal Palace vs Everton | 07:00 | FOX One, FOX
  • Nottingham Forest vs Newcastle | 07:00 | HBO MAX
  • West Ham vs Arsenal | 09:30 | FOX One, FOX

Partidos HOY domingo 10 de mayo de 2026 - Serie A Italiana EN VIVO

  • Hellas Verona vs Como 1907 | 04:30 | Disney+ Premium, ESPN
  • Fiorentina vs Genoa | 07:00 | Disney+ Premium, ESPN
  • US Cremonese vs Pisa Sporting Club | 07:00 | Disney+ Premium
  • Parma vs AS Roma | 10:00 | Disney+ Premium, ESPN
  • AC Milan vs Atalanta | 12:45 | Disney+ Premium

Partidos HOY domingo 10 de mayo de 2026 - Francia Ligue 1 EN VIVO

  • PSG vs Stade Brestois | 13:00 | FOX One, FOX+
  • Toulouse vs O. Lyonnais | 13:00 | FOX One, FOX
  • AS Monaco vs Lille | 13:00 | FOX One, Tubi
  • Le Havre AC vs O. Marseille | 13:00 | FOX One

Partidos HOY domingo 10 de mayo de 2026 - Bundesliga EN VIVO

  • Hamburger SV vs Freiburg | 07:30 | SKY Sports
  • FC Köln vs Heidenheim | 09:30 | SKY Sports
  • Mainz 05 vs 1. FC Union Berlin | 11:30 | SKY Sports

Partidos HOY domingo 10 de mayo de 2026 - Eredivisie EN VIVO

  • Ajax vs Utrecht | 08:45 | Disney+ Premium
  • Feyenoord vs AZ Alkmaar | 08:45 | Disney+ Premium, ESPN 4
  • Groningen vs NEC Nijmegen | 08:45 | Disney+ Premium
  • Go Ahead Eagles vs PSV Eindhoven | 08:45 | Disney+ Premium

Partidos HOY domingo 10 de mayo de 2026 - MLS EN VIVO

  • New York City vs Columbus Crew | 14:30 | Apple TV
  • Minnesota United vs Austin FC | 17:00 | Apple TV
  • Los Angeles FC vs Houston Dynamo | 19:00 | Apple TV

Partidos HOY domingo 10 de mayo de 2026 - Primera División Argentina EN VIVO

  • Rosario Central vs Independiente | 12:00 | Disney+ Premium, Fanatiz
  • Estudiantes LP vs Racing Avellaneda | 14:00 | Fanatiz, TyC Sports Internacional
  • River Plate vs San Lorenzo | 16:00 | Disney+ Premium, Fanatiz
  • Vélez Sarsfield vs Gimnasia LP | 18:30 | Fanatiz, TyC Sports Internacional

Partidos HOY domingo 10 de mayo de 2026 - Serie A Brasil EN VIVO

  • Atlético Mineiro vs Botafogo | 13:00 | Fanatiz, Globo Internacional
  • Remo vs Palmeiras | 13:00 | Fanatiz
  • Corinthians vs São Paulo | 15:30 | Fanatiz
  • Mirassol vs Chapecoense | 15:30 | Fanatiz
  • Santos vs RB Bragantino | 15:30 | Fanatiz, Azteca Deportes Network, Disney+ Premium
  • Grêmio vs CR Flamengo | 16:30 | Fanatiz
  • Vasco da Gama vs Atlético Paranaense | 17:30 | Fanatiz

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