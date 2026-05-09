El ciclo más exitoso en la historia moderna del Atlas ha llegado a su fin de la manera más amarga. En la cancha del Estadio Azteca, unos Zorros inoperantes y con poco poder ofensivo, no pudieron remontar la losa del partido de ida y cayeron 1-0 (global 4-2) ante un Cruz Azul que, con oficio y contundencia, se instaló en las Semifinales del Clausura 2026.

El destino del encuentro se selló al minuto 32, cuando José Paradela firmó una joya individual, dejando sembrada a la defensa rojinegra y definiendo con frialdad ante la salida de Camilo Vargas. Fue el golpe de gracia para un aparato ofensivo tapatío que careció de colmillo y profundidad. A pesar de terminar sextos en la general, el planteamiento de Diego Cocca en este duelo definitivo dejó mucho que desear, dejando a piezas clave como el paraguayo Diego González en la banca durante el momento de mayor apremio. Cuando los cambios llegaron, la entrada de Mateo García resultó intrascendente, pasando totalmente desapercibido en el césped del Coloso de Santa Úrsula.

Atlas tuvo destellos de rebeldía, pero la suerte y el arbitraje no estuvieron de su lado. Un disparo de Aldo Rocha que reventó el poste y dos intervenciones providenciales de Kevin Mier evitaron el descuento. Además, la polémica se hizo presente en el primer tiempo tras un supuesto penal de Omar Campos que la silbante Katia García decidió no sancionar, desatando la furia de la banca y la parcialidad visitante.

Esta derrota marca un punto de inflexión histórico: fue el último partido del Atlas bajo la administración de Grupo Orlegi. Tras el periodo vacacional, el equipo iniciará una nueva etapa bajo la tutela de Grupo PRODI, propiedad de José Miguel Bejos. Se cierra así una era de títulos y protagonismo, dejando a la fiel afición con la nostalgia de lo que fue y la incertidumbre de una nueva gestión que hereda un equipo eliminado, pero con sed de revancha.

Alineaciones

Cruz Azul

Portero

23. Kevin Mier

Defensas

22. Jorge Rodarte

4. Willer Ditta

33. Gonzalo Piovi

3. Omar Campos

Mediocampistas

17. Amaury García

8. Agustín Palavecino

(71’ 18. L. Romero)

19. Carlos Rodríguez

(84’ 194. A. Morales)

20. José Paradela

(71’ 16. J. Márquez)

Delanteros

29. Carlos Rotondi

(76’ 10. A. Montaño)

11. Osinachi Ebere

(76’ 21. G. Fernández)

D.T. Joel Huiqui

Atlas

Portero

12. Camilo Vargas

Defensas

3. Gustavo Ferraréis

(67’ 11. D. González)

21. Rodrigo Schlegel

28. Manuel Capasso

25. Jorge Rodríguez

15. Paulo Ramírez

(59’ 8. M. García)

Mediocampistas

199. Sergio Hernández

(79’ 251. L. Gamboa)

26. Aldo Rocha

(79’ 6. E. Zaldívar)

27. Víctor Ríos

Delanteros

58. Arturo González

19. Eduardo Aguirre

(67’ 9. A. Rodríguez)

D.T. Diego Cocca