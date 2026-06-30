Alineaciones México vs Ecuador por los 16avos de final del Mundial 2026

México cumplió con la expectativa y se quedó con el primer lugar del Grupo A del Mundial 2026, lo que le aseguró permanecer en la Ciudad de México y enfrentar en los 16avos de final a un tercer lugar de otro grupo. Sin embargo, el destino quiso que esa selección fuera la de Ecuador, segundo lugar de la eliminatoria sudamericana y con el que México ha firmado tres empates en sus últimos juegos.

La última ocasión en que la selección mexicana venció a Ecuador fue en un amistoso de 2019, por marcador de 3-2. Los equipos volvieron a encontrarse en 2021, cuando Ecuador se impuso por 3-0.

Los tres partidos más recientes terminaron en empate: 0-0 en otro amistoso, 0-0 en la Copa América de 2024 y 1-1 el año pasado. El juego de este martes en el Estadio Azteca es a matar o morir por un boleto a los octavos de final de la Copa del Mundo.

"Ecuador ha crecido muchísimo. Estaba por debajo de los de siempre, Uruguay, Argentina y Brasil, pero ahora Ecuador alcanzó, junto con Colombia, ese nivel. Tiene muchos jugadores fuera de su liga, es un rival de mucho respeto, ha crecido en su área y a nivel mundial con esa exportación de jugadores", aseguró Javier Aguirre ayer en conferencia de prensa.

Para este partido, el Vasco espera un choque de alta demanda física y táctica, donde los detalles y los duelos mano a mano podrían inclinar la balanza:

"Espero un Ecuador muy intenso, con una presión muy alta. Combativos en el mano a mano. Espero un juego muy cerrado, de muchos duelos individuales. Le ganaron a Alemania y eso dice todo, por lo que vamos a tener que estar muy alertas para imponer nuestro estilo y llevarnos el triunfo".

Para responder a ese escenario, México necesitará una estructura equilibrada que combine solidez defensiva con una salida limpia desde el mediocampo. La zaga, que probablemente estará encabezada por Johan Vásquez, tendrá la responsabilidad de contener el juego directo y competir en los duelos individuales frente a atacantes de potencia como Enner Valencia y Gonzalo Plata, mientras que los laterales deberán priorizar el orden para no conceder espacios a la espalda.

En la mitad de la cancha, Erik Lira será clave para cortar circuitos de juego y respaldar a los centrales; elementos como Luis Romo, Gilberto Mora o Álvaro Fidalgo deberán ser los encargados de superar la presión rival mediante la circulación del balón.

En ataque, el sacrificio sin balón de Roberto Alvarado y la capacidad de Julián Quiñones para ganar el uno contra uno buscarán estirar al bloque ecuatoriano, mientras que Raúl Jiménez tendrá un papel determinante reteniendo balones y sirviendo como punto de apoyo para que México pueda romper la presión alta y establecer el ritmo de juego que pretende Aguirre.

"Tenemos de todo, menos ansiedad o nerviosismo; al contrario", dijo el Vasco en relación con la motivación y la presión que representa ser local. "Somos conscientes de que estamos con un país detrás de nosotros y eso nos motiva muchísimo, entonces diría que estamos todos muy ilusionados con lo que viene".

Javier Aguirre habla en el centro de medios del estadio Azteca. SUN/V. Rosas

Alineaciones probables de México vs. Ecuador

México: Tala Rangel; Johan Vásquez, César Montes, Jesús Gallardo, Jorge Sánchez; Erik Lira, Luis Romo, Brian Gutiérrez; Julián Quiñones, Raúl Jiménez y Roberto Alvarado.

DT: Javier Aguirre.

Ecuador: Hernán Galíndez; Piero Hincapié, Joel Ordóñez, William Pacho; Pedro Vite, Alan Franco, Moisés Caicedo; John Yeboah, Enner Valencia, Gonzalo Plata y Nilson Angulo.

DT: Sebastián Beccacece

¿Dónde ver México vs. Ecuador?

Fecha: 30 de junio

Horario: 19:00 horas

Canales: Azteca 7, Canal 5 y TUDN

Streaming: ViX Premium

