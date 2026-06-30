El fervor por la Copa del Mundo 2026 y el paso de la Selección Mexicana han provocado un fenómeno sin precedentes en las taquillas y plataformas digitales. El esperado encuentro entre México y Ecuador no solo desató pasión en la cancha, sino también en el mercado de la reventa, donde los precios de los boletos alcanzaron cifras altas que dejaron boquiabiertos a propios y extraños.

La fiebre mundialista dispara la especulación

Desde el momento en que se agotaron las localidades en los canales oficiales de la FIFA, la desesperación de miles de fanáticos por asegurar un lugar en las gradas se convirtió en el escenario perfecto para los revendedores. Las plataformas de reventa y los grupos en redes sociales comenzaron a registrar un incremento brutal en el costo de los accesos, impulsado por la importancia del duelo para las aspiraciones del conjunto tricolor.

El fenómeno de la oferta y la demanda llegó a niveles pocas veces vistos en el país, transformando lo que originalmente era un evento deportivo accesible en una subasta al mejor postor.

Hasta 80 mil pesos por un asiento

De acuerdo con diversos reportes de usuarios y el monitoreo en sitios de reventa, las entradas más económicas, que originalmente rondaban unos pocos miles de pesos, multiplicaron su valor de manera exponencial. Sin embargo, el dato que encendió las alarmas fue el costo de los boletos en zonas privilegiadas o de categoría 1.

Para el choque contra Ecuador, se documentaron transacciones y ofertas donde una sola entrada en el mejor lugar alcanzó la cantidad de 80 mil pesos, mientras que la entrada más económica al Estadio Ciudad de México va desde 34 mil 947 pesos.

Alerta máxima por fraudes

Ante esta escalada de precios, las autoridades cibernéticas y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) intensificaron sus advertencias. Pagar sumas tan altas en canales no oficiales conlleva un riesgo altísimo de fraude. Durante la semana previa al partido, se multiplicaron las denuncias de aficionados que, tras desembolsar grandes cantidades de dinero, recibieron códigos QR falsos o entradas clonadas que les impidieron el acceso a los filtros de seguridad del estadio.

Mientras el balón sigue rodando en el Mundial 2026, el partido entre México y Ecuador quedará marcado no solo por lo deportivo, sino por haber protagonizado uno de los episodios de inflación y reventa más altos en la historia del futbol nacional.

NG