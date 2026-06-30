Una vez más, Francia consiguió una actuación redonda en los Dieciseisavos de Final, al dominar de principio a fin a Suecia en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey, sellando el boleto a Octavos con marcador de 3-0, en una tarde en que Kylian Mbappé y Bradley Barcola anotaron, Michael Olise estuvo brillante y ratificaron su candidatura al trono del futbol.

En la tarde en que la FIFA anunció que la Copa del Mundo alcanzó los cinco millones de asistentes, el astro y capitán francés llegó a 18 goles en 18 partidos dentro del certamen , uno menos en el registro histórico que Lionel Messi, a quien igualó con seis anotados únicamente en la presente edición, en tanto que Michael Olise tomó el liderato general de asistidores este verano con cinco, gracias al par que sumó este martes.

Los primeros minutos fueron usados para analizar el planteamiento de los rivales en el terreno de juego, con circulación del balón y poca agresividad; Francia tuvo una jugada clara en la que Mbappé se filtró entre los defensas, recibió el balón para quedar mano a mano y anotó, pero en fuera de juego. Los únicos otros disparos fueron de larga distancia pero sin peligro a las manos de Jacob Widell Zetterstrom y Mike Maignan, este último poco exigido durante el trámite.

La pausa de hidratación marcó el cambio de ritmo por parte de los galos , que ya tenían toda la información que necesitaban para lanzar la carga completa. “Kiki” quedó cerca de marcar con una diagonal retrasada de Joules Koundé pero la mandó al poste, lo mismo Michael Olise, quien quedó cerca de anotar el gol del torneo con una media tijera que también hizo vibrar el arco sueco. Adrien Rabiot fue otro activo en el ataque con un par de disparos y conexiones con Mbappé.

Lo que parecía cuestión de tiempo, con una llegada tras otra en un asedio de media cancha, llegó en el final de la primera parte. Mbappé fue entrando desde la izquierda hacia el centro de la cancha a la altura del área chica, desde donde no perdonó con un cañonazo al segundo palo para abrir el marcador y destapar la locura de la afición francesa.

El momento se quedó del lado francés en la mitad complementaria en que les tomó menos de 10 minutos ampliar la diferencia. Michael Olise leyó a la perfección el movimiento de Bradley Barcola para romper la línea defensiva, y con un pase filtrado y un remate a primer palo duplicaron la ventaja.

Widell hacía lo posible para evitar que el marcador fuera más abultado, negándole el festejo en un par de ocasiones claras a Olise y este aceptó que un gol no llevaría su nombre, pero sí el de Mbappé con otro pase dibujado con pincel para saltar líneas y encontrar a Mbappé para su doblete y el marcador definitivo.

Con el partido resuelto y el boleto a la siguiente ronda en la bolsa, Deschamps comenzó con la gestión de minutos de sus muchachos y decidió sacar a las figuras de la tarde , Mbappé y Olise, para que abandonaran el terreno en medio de una fuerte ovación del público francés presente en Nueva York.

Francia no tiene que esperar para conocer a su rival de Octavos de Final, que se definió desde este lunes con el pase de Paraguay sobre Alemania, por lo que los guaraníes serán el próximo rival de los actuales subcampeones del mundo el próximo 4 de julio en Filadelfia.

SV