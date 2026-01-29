Revelan por qué Diego Ramírez salió de América

La relación entre André Jardine y Diego Ramírez llegó a un punto insostenible dentro del Club América. Las diferencias entre el técnico y el entonces director de futbol fueron creciendo hasta que, internamente, se entendió que la convivencia ya no era posible y que alguien debía salir de la institución.

De acuerdo con información de David Medrano, la decisión fue tomada por Joaquín Balcárcel, uno de los hombres con mayor peso en el club, y el elegido fue Diego Ramírez.

Aunque han surgido versiones sobre situaciones delicadas que habrían acelerado la ruptura, el distanciamiento venía de tiempo atrás.

“Se hablan de cosas complicadas que fueron llevando a esta situación y que finalmente terminan o con la salida de Diego Ramírez como director de fútbol de de América”, dijo David Medrano.

Incluso previo al partido en Pachuca, Diego Ramírez ya no realizó el viaje con el equipo, en un intento por evitar que el conflicto escalara, consciente de que la relación con Jardine estaba completamente rota.

“Ya venía la cosa muy ladeada. Inclusive ya al partido en Pachuca Diego ya no viajó para tratar de que la cosa ya no fuera mayores porque entendía que las diferencias con Jardine ya eran insalvables”, mencionó el periodista deportivo.

Medrano mencionó que la salida de Ramírez representa un golpe para Santiago Baños, quien pierde a su colaborador más cercano y a un hombre de absoluta confianza.

Diego, hijo de Jesús Ramírez, había desempeñado un papel importante como director de futbol y formaba parte central de la estructura deportiva azulcrema.

MF

