Alexis Vega al quirófano y será baja con Toluca

Las alarmas se han encendido en el Nemesio Díez. Este martes 13 de enero, el Deportivo Toluca confirmó que su capitán y figura, Alexis Vega, será sometido a una limpieza articular mediante un procedimiento artroscópico en la rodilla, intervención que lo mantendrá alejado de las canchas entre cuatro y seis semanas .

La noticia cae como un balde de agua fría para la afición escarlata, aunque el problema no es nuevo. Durante el pasado Apertura 2025, Vega vivió un auténtico calvario físico. Una lesión en el tendón rotuliano y problemas musculares lo marginaron de gran parte de la fase regular y la Liguilla.

Pese a jugar “anestesiado” e infiltrado en la Gran Final para ayudar al Toluca a conseguir el bicampeonato, donde incluso anotó un penal decisivo, el esfuerzo le pasó factura. Aunque el delantero sacrificó sus vacaciones de diciembre para rehabilitarse en Metepec, las molestias persistieron, lo que obligó al cuerpo médico a optar por la cirugía para limpiar la zona afectada.

Con este tiempo de recuperación, el “10” de los Diablos se perderá prácticamente la mitad del torneo . De cumplirse el pronóstico de seis semanas, su regreso está proyectado para la Jornada 8 contra Chivas (28 de febrero) o la Jornada 9 frente a Pumas. En el camino, el equipo de Antonio Mohamed deberá sortear duelos clave ante Santos, Tigres, Puebla, Cruz Azul y Monterrey sin su referente ofensivo.

La ausencia de Vega afectará no solo al conjunto mexiquense, sino también a la Selección Mexicana, pues quedará fuera de los próximos compromisos amistosos ante Panamá y Bolivia en este año mundialista. Toluca pierde a su guía, y Alexis vuelve a enfrentar su mayor obstáculo: la fragilidad de sus rodillas.

SV