Manchester City vence a Newcastle en la Copa de Inglaterra

Antoine Semenyo, el nuevo fichaje del Manchester City, anotó su segundo gol con el conjunto de Pep Guardiola en el partido de ida de las semifinales de la Copa de la Liga de Inglaterra, en el que vencieron 2-0 al Newcastle.

El delantero, que se unió al City desde el Bournemouth por 87 millones de dólares la semana pasada, abrió el marcador en el partido de ida de la semifinal en St James' Park, antes de que el suplente Rayan Cherki anotara el segundo en el tiempo añadido.

Su nuevo refuerzo, ya debutante el pasado fin de semana en la Copa de Inglaterra, con un gol de los diez con los que su conjunto sobrepasó al Exeter, es un acierto irrebatible.

El City tuvo que esperar hasta el octavo minuto de descuento para duplicar la ventaja. Cherki venció con su tiro al portero del Newcastle, Nick Pope, desde dentro del área.

Los dirgidos por Guardiola mantiene una ventaja de dos goles sobre el actual campeón Newcastle de cara al partido de vuelta el próximo mes en su estadio.