El Torneo Clausura 2026 de la Liga MX mantiene el ritmo este miércoles 14 de enero con la continuación de la Jornada 2 (J2), una fecha importante para que los equipos comiencen a confirmar tendencias tras el arranque del campeonato.

Luego de los encuentros disputados ayer martes, otros conjuntos saltan a la cancha con la intención de sumar y posicionarse mejor en la Tabla General, en un torneo en el que por la eliminación del Play-In los errores tempranos suelen pasar factura.

Los aficionados podrán ver los partidos EN VIVO a través de televisión abierta, señal de paga y plataformas a lo largo de la jornada.

La cartelera del miércoles presenta duelos atractivos entre equipos que buscan consolidarse desde las primeras fechas del Clausura 2026.

Para que no te los pierdas, te compartimos la agenda de los partidos de hoy miércoles 14 de enero, con horarios y canales de transmisión.

Partidos hoy miércoles 14 de enero de 2026 – Liga MX EN VIVO

Cruz Azul vs Atlas | 17:00 horas | TUDN, ViX Premium, Canal 5 |

América vs San Luis | 19:00 horas | TUDN, ViX Premium, Canal 5 |

Querétaro vs Xolos | 19:00 horas | FOX One |

Toluca vs Santos | 21:00 horas | TUDN, TV Azteca, FOX One, ViX Premium, Canal 5 |

Tigres vs Pumas | 21:06 horas | FOX One, TV Azteca, Azteca Deportes Network, Azteca 7 |

Sigue toda la cobertura de la Liga MX este miércoles 14 de enero, con resultados, goles, Tabla General y próximos partidos a través de EL INFORMADOR.

* Transmisiones sujetas a cambios

** Horarios del tiempo del centro de México

