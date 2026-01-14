Torrent revela la verdad del fichaje de Griezmann con Monterrey

Ayer, en el famoso programa de "El Chiringuito de Jugones" se soltó la noticia de lo que podría ser un fichaje bomba para el futbol mexicano, cuando uno de sus panelistas afirmó que los Rayados del Monterrey pretenden contratar a Antoine Griezmann.

La contratación del delantero francés sería una especie de sustitución de Sergio Ramos, no en cuanto a posición en la cancha, sino en imagen y prestigio del club, pues sería sumar a sus filas a otro campeón del mundo de gran trayectoria en la liga española.

Domenec Torrent, entrenador de Rayados, fue cuestionado al respecto tras la victoria 2-0 ante Necaxa, y su declaración fue tajante: "Esto no es verdad. Yo no sé cómo inventan tanto. Es una locura".

"Primero: como sabéis, tenemos el cupo lleno. No podemos fichar ningún extranjero", explicó el técnico. "Segundo: es que estamos diciendo cosas prácticamente imposibles".

Torrent atajó los rumores y, de paso, criticó cómo circula información en las redes sociales. IMAGO7/P. Ramírez

Torrent se mostró molesto y no dejó pasar la oportunidad de criticar los rumores que circulan en redes sociales, así como de desmentir el supuesto pleito que habría tenido con Lucas Ocampos y que se divulgó el torneo pasado: "Ni vergüenza tienen de rectificar. Lucas se reía conmigo", afirmó.

Para finalizar, aseguró que el tema de la contratación de Griezmann no le interesa. Sin embargo, cabe hacer una precisión sobre la información difundida en la televisión española, ya que, según Alex Silvestre, periodista que dio a conocer el rumor, la llegada del francés a Monterrey se estaría negociando para la próxima temporada.

Según Silvestre, la directiva comandada por José Antonio "Tato" Noriega ya habría contactado al campeón del mundo en Rusia 2018, aunque la propuesta fue rechazada; sin embargo, todo podría cambiar después del Mundial de 2026.

"De cara a la temporada que viene, quieren a Griezmann en el equipo. Me dicen que esta oferta, tanto en lo económico como en lo que se le ofrece a la familia, le agrada bastante", concluyó el periodista, antes de mencionar que el delantero tiene contrato vigente con el Atlético de Madrid hasta 2027.

Con información de SUN