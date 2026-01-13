Fichaje de Miguel Borja con Cruz Azul se tambalea en pleno inicio de torneo

El atacante colombiano Miguel Borja, presentado como uno de los fichajes más llamativos de Cruz Azul para el Torneo Clausura 2026, todavía no puede ver acción con el conjunto celeste. A pesar de haber llegado a la capital del país desde finales de diciembre para formalizar su incorporación tras concluir su etapa con River Plate, el delantero sigue sin ser registrado oficialmente ante la Liga MX.

Aunque Borja ya entrena en las instalaciones del club, su nombre aún no aparece en el sistema de la liga, lo que le impide debutar con La Máquina. El principal obstáculo es que Cruz Azul no ha liberado un cupo de jugador No Formado en México (NFM), ya que actualmente tiene ocupadas todas las plazas permitidas, situación que obliga a la directiva a realizar ajustes en su plantilla antes de poder darlo de alta.

A este problema se sumaron los trámites migratorios y la gestión de su visa de trabajo, procesos que también retrasaron su incorporación administrativa y evitaron que estuviera disponible desde el arranque del torneo. Por ello, Borja se perdió la Jornada 1 del Clausura 2026 y, según versiones recientes, su presencia para el duelo de la Jornada 2 frente al Atlas sigue en duda mientras no se resuelvan estos pendientes.

Este panorama ha comenzado a generar inquietud entre la afición y dentro del propio club, sobre todo por las expectativas que despertó su llegada y por la necesidad de apuntalar el ataque tras la salida de referentes ofensivos como Ángel Sepúlveda.

Por ahora, el colombiano permanece a la espera de que se destraben los trámites necesarios, mientras la directiva celeste trabaja en posibles bajas de jugadores NFM para liberar el espacio que permita finalmente su registro.

MF