Aguirre destaca actitud y crecimiento del Tri tras empate ante Uruguay

La Selección Mexicana salió con sensaciones positivas del empate 0-0 frente a Uruguay en el Estadio TSM de Torreón, y su entrenador, Javier Aguirre, aseguró que el equipo dio “un pasito hacia adelante” en su proceso rumbo al próximo Mundial. Aunque el resultado dejó la sensación de que el Tri pudo hacer más, el “Vasco” valoró el funcionamiento colectivo y, sobre todo, la personalidad mostrada por los jóvenes convocados.

Aguirre describió el duelo como “intenso y muy igualado”, en el que México generó “un poquito mejores cosas” en estadísticas como tiros a gol, posesión y pases completados, aunque reconoció que esos números “no dejan de ser más que estadística”, pues la única cifra que realmente vale es el marcador final. “No fuimos capaces de ganar, pero tampoco merecíamos perder”.

El estratega mexicano destacó la actitud, intensidad y orden del Tricolor ante una selección uruguaya que, a su juicio, demostró nuevamente su calidad individual y colectiva. Aguirre subrayó que su equipo “dio la cara” en un partido que exigió madurez y precisión, y que, aunque hubo un par de oportunidades claras que no terminaron en gol, quedó satisfecho con la propuesta.

Uno de los puntos que más entusiasmo generó en el técnico fue el desempeño de los futbolistas jóvenes, especialmente aquellos que viven sus primeros minutos con la selección mayor. Aguirre elogió el debut de Obed Vargas, así como la actuación de Gilberto Mora, de quien resaltó su inteligencia y aplomo: “No le quema la pelota, hace todo bien. Tiene una cirugía en la mano y aun así no se esconde. Es un jugador distinto”.

Finalmente, Aguirre aseguró que el Tri muestra avances desde los amistosos anteriores ante Colombia y Ecuador, y confió en que su equipo pueda mantener esa línea de crecimiento cuando enfrente a Paraguay en su próximo compromiso.

