Raúl Jiménez llama a la calma: las cosas se van a dar

Raúl Jiménez, delantero del Fulham y una de las voces de experiencia en la Selección Mexicana, habló tras el empate sin goles ante Uruguay en Torreón, un resultado que extendió a cinco la racha de partidos sin victoria del Tricolor bajo el mando de Javier Aguirre. El atacante reconoció que, si bien el equipo mostró orden y mejoría en varios aspectos, la falta de contundencia sigue siendo el gran pendiente de cara a la Copa del Mundo del próximo año.

Jiménez calificó el encuentro contra Uruguay como un partido que controlaron de principio a fin, destacando que México generó oportunidades, pero lamentó que no se concretaran.

"Creo que lo hicimos bien, tuvimos ahí nuestras oportunidades, pero bueno, desafortunadamente no estuvimos tan finos a la hora de definir", afirmó el delantero, subrayando el desequilibrio entre el esfuerzo defensivo y la baja productividad ofensiva que ha caracterizado al equipo en esta etapa.

El atacante también respaldó el trabajo del cuerpo técnico encabezado por Aguirre y aseguró que, pese al limitado tiempo de entrenamientos, el equipo comienza a asimilar la idea de juego.

Sin embargo, la realidad numérica pesa: México no ha podido derrotar a Uruguay, Ecuador, Colombia, Japón ni Corea en sus últimos cinco compromisos. De cara al amistoso del próximo martes ante Paraguay en San Antonio, Texas, Jiménez insistió en mantener la calma y confiar en que el trabajo dará resultados.

"Tenemos otro partido importante el martes y hay que seguir con la cabeza arriba... podemos competir contra este equipo de equipos, que puede ser rival directo de grupo en el mundial y saber que estamos al tú por tú, que así va a ser, que defensivamente lo hicimos muy bien y solamente hay que mejorar un poco la parte de arriba", señaló.

El duelo frente a Paraguay será la última oportunidad previo al sorteo mundialista para que el Tricolor recupere sensaciones y, sobre todo, vuelva a la senda del triunfo en un momento donde la exigencia crece y la presión comienza a sentirse.

