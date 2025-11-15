México y Uruguay empatan sin goles en Torreón

La Selección Mexicana sostuvo una dura prueba este sábado en Torreón, Coahuila, donde empató 0-0 con Uruguay en un amistoso de alta intensidad que sirvió como preparación rumbo a la Copa del Mundo de 2026. En un Estadio TSM lleno de expectativa, el Tricolor de Javier Aguirre se encontró con un rival físico, ordenado y con claras credenciales mundialistas, que no cedió espacios y exigió al conjunto azteca en cada sector del campo.

El encuentro, tosco y de constante fricción, reflejó lo que puede esperar México cuando enfrente equipos de jerarquía en la próxima Copa del Mundo. Tal como sucedió en los amistosos contra Corea y Japón, el equipo mexicano aprovechó la prueba para medir fuerzas, ritmo y capacidad de respuesta ante un plantel que también aspira a competir en la élite.

Raúl “Tala” Rangel fue nuevamente el portero titular, y aunque tuvo poco trabajo, cumplió con solvencia cada vez que fue requerido. Sus intervenciones, tranquilas y seguras, contrastaron con el ambiente tenso en las tribunas, donde una parte de la afición lagunera lo abucheó constantemente al exigir el ingreso de su ídolo local, Carlos Acevedo. Rangel, sin embargo, no se dejó intimidar y respondió con serenidad en cada acción.

Uno de los momentos más polémicos del encuentro fueron los dos penales que el árbitro panameño Fernando Morón decidió no marcar a favor del Tricolor. Ambas jugadas generaron reclamos, empujones y discusiones entre jugadores de ambos equipos, aunque el partido no pasó a mayores. Esa tensión, sumada al estilo ríspido de Uruguay, elevó la temperatura en la cancha y en las gradas.

El desempeño dejó sensaciones divididas, por un lado, México mostró orden y capacidad para competir en duelos cerrados, por el otro, la falta de creatividad ofensiva provocó frustración en una afición que terminó abucheando a ambos equipos al final del encuentro. El empate sin goles reflejó la dureza del partido, pero también la necesidad del Tricolor de afinar su ataque a meses del Mundial.

Ahora, México viajará a San Antonio para enfrentar a Paraguay el próximo martes en el Alamodome, su último amistoso antes del sorteo mundialista que se celebrará el viernes 5 de diciembre en Washington. Una última oportunidad para Javier Aguirre de ajustar detalles rumbo a la cita más importante del futbol internacional.

ALINEACIONES:

MÉXICO

PORTERO

12. Raúl Rangel

DEFENSAS

15. Israel Reyes

5. Johan Vásquez

3. César Montes

23. Jesús Gallardo

MEDIOCAMPISTAS

18. Érick Sánchez

(64’ 17. O. Pineda)

4. Edson Álvarez

(65’ 6. E. Lira)

14. Marcel Ruiz

(64’ 8. O. Vargas)

DELANTEROS

22. Hirving Lozano

(45’ 11. G. Mora)

9. Raúl Jiménez

(78’ 7. G. Berterame)

25. Roberto Alvarado

(78’ 10. D. Laínez)

D.T. Javier Aguirre

URUGUAY

PORTERO

23. Santiago Mele

DEFENSAS

16. Mathías Olivera

2. José María Giménez

22. Joaquín Piquerez

13. Guillermo Varela

(72’ 20. M. Araujo)

MEDIOCAMPISTAS

15. Emiliano Martínez

10. Rodrigo Zalazar

(46’ 8. N. Nández)

6. Rodrigo Betancur

DELANTEROS

7. Rodrigo Aguirre

25. Juan Manuel Sanabria

(46’ 21. F. Torres)

18. Brian Rodríguez

D.T. Marcelo Bielsa

YC