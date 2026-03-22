La casa de Noale está de plácemes, ya que lograron el 1-2 con sus pilotos en el circuito de Brasil: Marco, seguido de Jorge Martín.

Aprilia está demostrando un gran avance en el desarrollo de sus motocicletas, al grado que hoy se hizo patente su superioridad en velocidad punta.

Aprilia Racing marcó la diferencia en Brasil y firmó un estelar doblete con ‘Bez’ y Martín ; Di Giannantonio completó el podio por delante de Marc Márquez.

Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) volvió a imponer su ley para firmar una victoria intachable que le permite encadenar su cuarta victoria consecutiva —las dos últimas de la pasada temporada y las dos primeras de la presente— y colocarse al frente del Mundial, devolviendo a Aprilia un liderato que no se veía desde la etapa de Aleix Espargaró. El dominio de la firma de Noale se completó con un valioso doblete gracias al segundo puesto de Jorge Martín (Aprilia Racing), que culmina un fin de semana prácticamente perfecto tras subir también al podio en el Tissot Sprint.

Completó el podio Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team), quien supo resistir en el tramo final los ataques de Marc Márquez (Ducati Lenovo Team), finalmente cuarto.

La carrera, reducida de 31 a 23 vueltas debido a la posible degradación de la pista, planteó un escenario inesperado pocos instantes antes de que se apagaran los semáforos , cuando los pilotos se preparaban para afrontar un nuevo desafío que alteraba por completo cualquier estrategia previamente trazada.

Marco Bezzecchi (Aprilia Racing), con una excelente arrancada, se fue al frente del pelotón, con el ‘poleman’ Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) y Marc Márquez (Ducati Lenovo Team) detrás de él. Jorge Martín (Aprilia Racing) se colocaba cuarto, justo por delante de Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing), quien había decidido montar el neumático más blando en la parte trasera, consciente de que debía ser agresivo desde el principio si quería aprovechar esa ‘ventaja’ en las vueltas iniciales.

Marco, abriendo una distancia cercana al medio segundo, mientras ‘Diggia’ cometía un leve error que permitía que el ‘93’ consolidase el adelantamiento sobre él, poco antes de que Acosta hiciese lo propio con Martín.

A pesar del ascenso de Márquez a la segunda plaza, el vigente campeón parecía incapaz de seguir el ritmo de Bezzecchi, que venía rodando medio segundo más rápido por vuelta y lograba abrir una brecha de aproximadamente un segundo y medio. En este punto, se evidenciaba que las Aprilia se convertían en las motos más solventes sobre el trazado brasileño, con Jorge Martín recuperando posiciones tras superar a Acosta y erigiéndose como el segundo piloto más rápido en pista.

Tanto fue así que, en el sexto giro, Martín adelantaba a Di Giannantonio y Marc Márquez, quien cedía dos posiciones. La carrera comenzaba a dibujar un escenario en el que las Aprilia imponían su rendimiento, mientras Bezzecchi consolidaba su liderazgo con autoridad.

Con Marc Márquez cerrando el grupo delantero, Acosta lideraba la persecución junto a Alex Márquez (BK8 Gresini Racing MotoGP), Joan Mir (Honda HRC Castrol) y Ai Ogura (Trackhouse MotoGP Team). Sin embargo, poco le duró esa posición a Mir, que se fue al suelo en la curva 4, casi en paralelo a lo que le ocurría a Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) en la curva 1.

Para la segunda mitad de la carrera, Bezzecchi se mostraba intratable, rozando ya la barrera de los dos segundos de ventaja sobre su compañero Jorge Martín , quien también había conseguido distanciarse de sus perseguidores para rodar en solitario. En este punto, todo indicaba que la gran batalla se concentraría en la lucha por el tercer puesto, con Di Giannantonio y Marc Márquez como principales protagonistas.

En paralelo, en la pelea por el Top 5, Ai Ogura (Trackhouse MotoGP Team), con su Aprilia, se disponía a alterar los planes de Alex Márquez y Pedro Acosta.

Faltando cinco vueltas para el final, Marc se dispuso a superar a ‘Diggia’ para situarse en posiciones de podio. Sin embargo, el italiano, lejos de conformarse, le devolvió el adelantamiento aprovechando un error del ‘93’. Ese error del vigente campeón terminó por condenar sus opciones y permitió que un sólido Di Giannantonio se afianzara como el encargado de completar el podio.

Ogura terminó por imponerse sobre Alex Márquez y Acosta, mientras que un heroico Fermín Aldeguer (BK8 Gresini Racing MotoGP) cruzó la línea de meta en octava posición. El Top 10 lo completaron Johann Zarco (Castrol Honda LCR) y Raúl Fernández (Trackhouse MotoGP Team), mientras que el héroe local, Diogo Moreira (PRO Honda LCR), sumó tres valiosos puntos ante su público.

Los pilotos de la MotoGP se preparan para ir al trazado tejano de Austin para la disputa de la tercera ronda de la temporada 2026 .

Resultados oficiales Top 10

72 M. Bezzecchi (Aprilia Racing): 30:19.760 - 25 89 J. Martín (Aprilia Racing): +3.231 - 20 49 F. Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team): +3.780 - 16 93 M. Márquez (Ducati Lenovo Team): +4.089 - 13 79 A. Ogura (Trackhouse MotoGP Team): +8.403 - 11 73 A. Márquez (BK8 Gresini Racing MotoGP): +8.918 - 10 37 P. Acosta (Red Bull KTM Factory Racing): +10.687 - 9 54 F. Aldeguer (BK8 Gresini Racing MotoGP): +11.359 - 8 5 J. Zarco (Castrol Honda LCR): +12.907 - 7 25 R. Fernández (Trackhouse MotoGP Team) +16 - 6

SV