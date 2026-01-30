El tenista serbio Novak Djokovic salió victorioso, tras cuatro horas con 9 minutos, en el partido de Semifinal del Abierto de Australia 2026 contra el italiano Jannik Sinner. El marcador final fue: 3-6, 6-3, 4-6, 6-4 y 6-4.

Con este triunfo en Melbourne, Djokovic se enfrentará contra el español Carlos Alcaraz este domingo por el primer Grand Slam del 2026, que puede ser el primero en este certamen para la joven promesa o el número 25 para el veterano ( el número 11 en Australia ).

Otra marca para el serbio

El ganador de veinticuatro Grand Slams se aferró a sus posibilidades y dio un giro a las estadísticas con el italiano, con el que había perdido los últimos cinco partidos.

El balcánico se convirtió en el segundo jugador de la Era Abierta en alcanzar una final individual con 38 años o más después de Ken Rosewall, subcampeón en Wimbledon 1974 con 39 años.

Djokovic alcanzó su undécima final del Abierto de Australia al poner alto a una racha de cuatro derrotas en semifinales en cuatro grandes consecutivos. Alcaraz disputará su primera final en el Melbourne Park y aspira a ser el hombre más joven en completar un Grand Slam de carrera.

