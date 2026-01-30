El número uno del mundo, Carlos Alcaraz, superó la mejor versión de Alexander Zverev en cinco sets por 6-4, 7-6(5), 6-7(3), 6-7(4), 7-5, en 5 horas 27 minutos -el tercer partido más largo en la historia del Abierto de Australia-, mientras que el 10 veces campeón, Novak Djokovic derrotó por 3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4 a Jannik Sinner, quien dejó vacante la corona y "Nole" buscará su "grande" número 25.

Alcaraz controló el inicio del partido. Aunque el segundo set se definió en un tie-break, los problemas para el joven español comenzaron realmente en el tercer set, a partir del 3-3, cuando tuvo que lidiar con problemas físicos. Zverev supo capitalizar esta situación para aumentar la presión.

A pesar de la fuerte resistencia de Alcaraz, incluso con sus problemas, "Sascha" se adjudicó las dos mangas siguientes, poniendo al murciano en serios aprietos. Aunque Zverev le rompió el saque al inicio del set decisivo, Alcaraz logró recuperarlo en el décimo juego y, con más garra que técnica, aseguró su pase a la final por el título en Melbourne.

Se trata de su victoria 90 de Grand Slam, su primer boleto a la final del Abierto de Australia, y es el tenista más joven, con 22 años y 270 días, en llegar a la Final de los cuatro Grand Slams.

Djokovic va por su "grande" número 25

Mientras tanto, Novak Djokovic será el jugador más veterano en disputar la final australiana en la era abierta, a sus 38 años y 255 días, tras un encuentro de alta exigencia física y en el que encontró muchos de sus mejores golpes hacia el final.

El serbio tuvo una dura prueba en los saques propios y ajenos, al enfrentar 18 puntos de quiebre en contra durante el partido, de los cuales Sinner solo pudo capitalizar un par, pero registró 26 aces, récord personal para el italiano.

"Nole" se vio abajo dos parciales a uno y mostró señales de cansancio, luego de una tercera manga en la que el número 2 del mundo demostró más variantes, velocidad y dinamismo, pero respondió con un segundo aire.

En el cuarto capítulo soltó la derecha y con dos puntos de quiebre salvados, mandó el partido a un set decisivo, en el que vinieron ocho oportunidades más de break para Sinner que no pudo plasmar en el marcador, incluidas tres en 0/40 y 4-3.

Djokovic disputará en su final número 11 en Australia, aumentando la cifra récord del major, y es su primera de Grand Slam desde Wimbledon 2024, además, cortó una racha de cinco derrotas ante Sinner, quien registra ahora nueve descalabros, sin glorias, en partidos de más de 3 horas 50 minutos.

La décima batalla

Carlos Alcaraz y Novak Djokovic se han enfrentado nueve veces, cinco de ellas en Grand Slam, con el mano a mano favorable al serbio 5-4, triunfando en semifinal de Roland Garros, la final de Cincinnati, semifinal de ATP Finals en 2023, así como la pelea por el oro olímpico y cuartos de final en Australia en 2024.

Alcaraz lo superó por primera vez en Madrid 2022, seguido de las finales en Wimbledon en 2023 y 2024 y, por último, la semifinal del US Open el año pasado.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF