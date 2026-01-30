Novak Djokovic logró acabar con su mala racha frente a Jannik Sinner en el Abierto de Australia: venció al italiano en cuatro horas y 9 minutos por 3-6, 6-3, 4-6, 6-4 y 6-4. Aseguró su pase a la Final en Melbourne contra la joven promesa Carlos Alcaraz, que se disputará este domingo .

El joven murciano podría ganar su primer Abierto de Australia y arrebatarle a Djokovic si título número 11 en este Grand Slam, que podría sumar el 102 en su palmarés .

La joven promesa del tenis

Un Carlos Alcaraz épico que se sobrepuso al hundimiento físico que sufrió en el segundo set contra el alemán Alexander Zverev: logró doblegarlo por 6-4, 7-6(5), 6-7(3), 6-7(4) y 7-5 para alcanzar, por primera vez en su carrera, la final del Abierto de Australia .

El español, de 22 años y 272 días, tiró de épica y experiencia para superar el mal momento físico que atravesó en el tercer set, en el que vomitó en pista y sufrió calambres que complicaron sus movimientos y frenar la remontada del alemán, mejor físicamente.

Aún así, sacó adelante el choque ante el germano, que resolvió en cinco horas y 25 minutos, su séptima victoria en trece encuentros ante el alemán, tercero del ránking ATP, jugará por conquistar su séptimo torneo grande y completar la relación de títulos del Grand Slam.

El murciano se ha convertido en el más joven de la historia en disputar las finales de los cuatro torneos del Grand Slam, por delante del estadounidense Jim Courier en 1993, que lo completó con 22 años y 321 días, cuando ganó Wimbledon en 1993 .

Con información de EFE.

Te recomendamos: FIFA y TikTok inician alianza rumbo al Mundial 2026

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF