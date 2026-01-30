FIFA y TikTok inician alianza rumbo al Mundial 2026

A 133 días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá, el ambiente rumbo a uno de los eventos deportivos más importantes del planeta continúa fortaleciéndose en México con iniciativas que conectan al futbol con las audiencias digitales.

En este contexto, las mascotas oficiales del Mundial 2026 tuvieron una destacada participación en los TikTok Awards México, marcando un momento clave en la relación entre FIFA y la plataforma de entretenimiento digital.

Hace apenas unos días, FIFA anunció oficialmente su Partnership con TikTok, una alianza estratégica que busca amplificar el alcance del Mundial a través de contenidos innovadores y experiencias digitales. La presencia de las mascotas en los TikTok Awards 2026 representó la primera colaboración pública entre ambas entidades, consolidando el inicio de este trabajo conjunto en un escenario de alto impacto mediático.

Durante la ceremonia, las mascotas oficiales de la Copa Mundial de la FIFA 2026 fueron las encargadas de recibir a algunos de los influencers más importantes de Latinoamérica, convirtiéndose en un punto de atracción tanto para creadores de contenido como para la audiencia. Asimismo, participaron en la inauguración oficial del evento, acompañadas por Eduardo Lorenzi, Gerente General de Operaciones para TikTok Latinoamérica, y Jorge Taboada, Director de Operaciones para TikTok Latinoamérica hispanohablante, quienes destacaron la relevancia de esta alianza y el papel de TikTok en la difusión del Mundial.

Esta activación forma parte de una serie de iniciativas que FIFA está desarrollando en México como parte de las celebraciones y actividades previas al arranque del torneo. El Mundial de la FIFA 2026 dará inicio el próximo 11 de junio con el partido inaugural en el Estadio Ciudad de México, entre el Tricolor y Sudáfrica.

La colaboración entre FIFA y TikTok, junto con la presencia de las mascotas en eventos culturales y digitales, refuerza la estrategia de acercar el Mundial a nuevas generaciones y mantener viva la expectativa rumbo a la máxima fiesta del futbol.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

No te pierdas: Partidos HOY de la Liga MX: dónde ver EN VIVO los juegos del 30 de enero

OF