El décimo día del Abierto de Australia, el primer torneo de Grand Slam de la temporada, comenzó con la número uno mundial Aryna Sabalenka venciendo 6-3, 6-0 a Iva Jovic, la revelación estadounidense de 18 años .

En otro lugar del certamen de Melbourne, la pista central se mantuvo cubierta cuando Svitolina, la número 12 del ranking, sorprendió a la tercera preclasificada Coco Gauff al vencerle 6-1, 6-2 en 59 minutos para citarse con Sabalenka en las semifinales . La joven estadounidense desahogó su frustración destrozando su raqueta tras esta derrota desigual.

Svitolina en Semis

Svitolina avanza a Semifinales en el Abierto de Australia. EFE / J. Carrett

Semanas después de regresar de un descanso por salud mental, Svitolina está en las semifinales aquí por primera vez y lleva una racha de 10 victorias tras comenzar la temporada con un título en Auckland, Nueva Zelanda .

"Muy satisfecha con el torneo hasta ahora y, por supuesto, siempre ha sido mi sueño volver después de la licencia de maternidad al Top 10", dijo Svitolina. La ucraniana de 31 años disputó su Slam número 12 desde que tomó un descanso en 2022.

Svitolina perdió los cuartos de final aquí en 2018, 2019 y el año pasado, pero dominó a Gauff desde el principio . La estadounidense de 21 años tuvo problemas con su servicio y registró cinco dobles faltas en el primer set, cuando fue quebrada cuatro veces.

Finalmente, mantuvo su servicio en el cuarto juego del segundo set, pero para entonces ya era demasiado tarde. Después de salir de la cancha, la campeona de dos grandes rompió su raqueta contra el suelo de una rampa de concreto siete veces en su camino de regreso al área de jugadores.

Coco Gauff dijo que intentó encontrar un lugar donde no hubiera cámaras para desahogar sus frustraciones y fue al área más tranquila que pudo encontrar .

La joven estadounidense desahogó su frustración destrozando su raqueta tras esta derrota desigual. EFE / J. Carret

Svitolina, mientras tanto, quería ganar para millones de personas que la veían desde lejos.

"Es muy cercano a mi corazón ver mucho apoyo de los ucranianos", dijo. "[...] fue uno de los inviernos más duros para el pueblo ucraniano y sin electricidad y todo. [...] Así que siento que traigo esta luz, una pequeña luz, ya sabes, incluso solo noticias positivas para el pueblo ucraniano", añadió.

Sabalenka en Semis

Sabalenka avanza a semifinales en el Abierto de Australia. EFE / J. Ross

El techo del estadio principal se retrajo para el último partido después de que la temperatura bajara de un pico de poco más de 42 °C a las 17:00 horas, tiempo local. Al menos en el sitio del Abierto de Australia, la temperatura no alcanzó el pronóstico máximo de 45 °C.

Sabalenka apunta a su tercera corona del Abierto de Australia en cuatro años: ganó títulos consecutivos aquí en 2023 y 2024 y perdió la final hace un año ante Madison Keys .

El primero de los Cuartos de Final se jugó al aire libre, a pesar de las predicciones de calor extremo. Se cerró para los partidos posteriores después de que el índice de calor del torneo alcanzara el umbral.

"Supongo que, sí, como mujeres, somos más fuertes que los chicos", dijo Sabalenka en su conferencia de prensa, riendo. "¡Tuvieron que cerrar el techo para los chicos para que no sufran!".

Sabalenka se adelantó 3-0 en el primer set y estableció su dominio temprano contra Jovic, cabeza de serie número 29.

Jovic tuvo tres oportunidades de quiebre en el noveno juego, que duró 10 minutos, pero no pudo capitalizar.

Sabalenka encadenó victorias consecutivas sobre prodigiosas adolescentes tras su victoria en la cuarta ronda sobre la canadiense de 19 años Vicky Mboko.

"Estas adolescentes me han puesto a prueba en las últimas rondas, increíble jugadora", dijo Sabalenka sobre Jovic. "Fue un partido difícil. No miren el marcador. Jugó un tenis increíble y me empujó a un nivel, un paso mejor. Fue una batalla" .

