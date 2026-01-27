Este martes, el murciano Carlos Alcaraz venció a Álex de Miñaur en la Fase de Cuartos de Final del Abierto de Australia (7-5, 6-2 y 6-1 en 2 horas con 15 minutos), logrando así avanzar a las Semifinales del Grand Slam en Melbourne .

Alcaraz, tras imponerse ante el tenista local, aseguró que llegar a las semifinales en el Abierto de Australia no supuso una liberación emocional, pese a la atención mediática generada tras la decisión de separarse de su entrenador, Juan Carlos Ferrero, y subrayó que el equipo se mantuvo firme en el camino elegido.

"La verdad es que no, hemos aprendido a intentar no escuchar, intentar seguir el camino que creemos correcto y apostar por lo que hacemos, y eso es lo que hemos hecho", explicó el tenista español, quien remarcó que tenían "muy claro el camino" que querían "seguir" .

Lee también: Edson Álvarez podría quedar fuera del Mundial 2026

"No me he quitado una presión de encima" tras alcanzar Semifinales en el Abierto de Australia sin Ferrero. EFE / J. Carrett

Alcaraz se dice satisfecho en su paso por Melbourne

El murciano afirmó que, incluso si el resultado no hubiera sido favorable, no lo habría considerado un fracaso, y destacó su satisfacción por el rendimiento mostrado en el torneo. "Estoy muy contento con ello, pero no me he quitado una presión de encima porque estaba jugando para mí, para mi familia", añadió.

La joven promesa del tenis también valoró positivamente el nivel mostrado durante la competición y aseguró sentirse orgulloso de ver reflejado en pista el trabajo realizado . "He estado trabajando mucho la concentración y el enfoque, ha sido uno de los principales objetivos. He intentado aplicarlo en cada entrenamiento, punto tras punto", señaló.

Asimismo, destacó la progresión de su rendimiento en este inicio de temporada. "Es mi primer torneo oficial del año. Al principio quieres jugar a tu mejor nivel, pero es imposible; necesitas entrar en ritmo de competición. Mi equipo me dijo que siguiera empujando, que el nivel iba a llegar, y estoy contento de ver dónde estoy ahora", explicó.

Alcaraz en Semifinales contra Zverev

Sobre su próximo rival en semifinales, el alemán Alexander Zverev, tercero del ranking ATP , Alcaraz destacó el alto nivel físico y competitivo del tercer cabeza de serie.

"Está jugando a un nivel altísimo y va a ser una batalla dura", afirmó. "Si quiere ganarme, va a tener que sudar mucho", concluyó.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF