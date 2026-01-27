Trump, de pocos amigos en el deporte

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha estado envuelto en situaciones polémicas con atletas, equipos y ligas desde su primera administración, del 2017 al 2021 y que en su segundo mandato ha mantenido, gracias también a la actividad de ICE en los meses recientes.

Las controversiales decisiones no solo han involucrado a deportistas o equipos profesionales de varios circuitos , sino hasta al deporte colegial de la NCAA o competidores de otros países, de manera interna en los Estados Unidos y también fuera del país de las barras y las estrellas, como la posibilidad de que ICE esté presente en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina.

Colin Kaepernick, el parteaguas

El entonces mariscal de campo de los 49s de San Francisco, Colin Kaepernick puso una rodilla en el suelo durante el himno nacional estadounidense el 1 de septiembre de 2016, como protesta hacia el racismo y la brutalidad policiaca, acto que eventualmente le costaría su trabajo y un veto -no oficial- de la NFL.

Solo restaban un par de meses para las elecciones, en las que Trump competía con Hillary Clinton y el acto de Kaepernick no pasó desapercibido por los medios ni por el entonces candidato, quien desacreditó que ese acto estuviera justificado.

Para la temporada 2017, el quarterback ya no estaba en la liga, al haber salido de su acuerdo con los 49ers y en el ojo del huracán no recibió ofertas. Esto no impidió que otras estrellas, como Marshawn Lynch lo imitaran, pero cayó la amenaza final: que los dueños de los equipos tenían que despedir a quienes lo hicieran.

No más visitas de campeones

Lo que era una tradición para la Casa Blanca, prácticamente acabó con Trump . En su primer mandato, la polémica a la alza y diferencias con jugadores como Stephen Curry, los Warriors no pisaron el hogar presidencial tras su título en 2017, luego de que Trump retirara la invitación. En 2018 ni siquiera hubo tal.

Las jugadoras del Lynx de Minnesota, campeonas de la WNBA en 2017 tampoco fueron recibidas por el dirigente. La entrenadora de aquel equipo, Cheryl Reeve, dejó entrever que fue por la poca importancia del gobierno a los deportes femeninos.

Las Águilas de Filadelfia ganaron el Super Bowl contra los Patriotas en 2018 y el mandatario canceló la visita de los emplumados a Washington, por temor a un boicot por parte de los jugadores, aún con la controversia fresca de los jugadores arrodillándose en el himno.

A inicios de 2019, integrantes de los Medias Rojas de Boston campeones de la Serie Mundial en 2018 decidieron no asistir a la Casa Blanca, entre ellos el mánager, Alex Cora, de ascendencia puertorriqueña, tampoco fueron referentes como Mookie Betts, Xander Bogaerts, David Price o Jackie Bradley, así como otros jugadores latinos del roster.

No solo el deporte profesional. Los campeones del basquetbol colegial en 2017, los Tar Heels de Carolina del Norte, son otro caso de ausencia, tras las críticas del entrenador de los de Chapel Hill, Roy Williams, criticara las decisiones de Donald Trump.

Estira y sin aflojar para el Mundial

El expresidente de la FIFA, Joseph Blatter, respaldó el posible boicot de la próxima Copa del Mundo por las políticas de Donald Trump, tanto del manejo de ICE, como la negación de visas a turistas de países como Irán, Senegal o Costa de Marfil y la amenaza de retirarle partidos a ciudades sede de su país.

Apenas el 5 de diciembre pasado, durante el sorteo de los grupos para el certamen de futbol, el actual dirigente del organismo rector del balompié, Gianni Infantino, le entregó a Trump el Premio por la Paz, de la misma FIFA y que nunca había sido otorgado.

Fuera, deportistas cubanos

Trump y el Secretario de Estado, Marco Rubio, en 2025 le negaron la visa a deportistas de la isla. La selección de basquetbol no pudo entrar a Puerto Rico para la AmeriCup de FIBA, pues 14 de 17 integrantes (jugadores y personal) no recibieron el visado. Los equipos de volleyball y softbol femenino, tenis de mesa y otras disciplinas que tienen clasificatorias para los Olímpicos de 2028 -a celebrarse en Los Ángeles-, también han sido afectados por la medida.

Los estudiantes, ahora con menos dinero

El julio del año pasado, el mandamás de Estados Unidos dio la orden ejecutiva de que sea revisado el acuerdo para que los atletas universitarios pudieran monetizar por su imagen , como firmar acuerdos de patrocinios. Esto con la finalidad de limitar los pagos de terceros, al considerar que los atletas en ese punto de su carrera no deberían recibir tal dinero y las universidades ya no podrían usar los acuerdos de nombre e imagen como herramienta de reclutación.

No irá al Super Bowl LX

Una de las decisiones más recientes que dio de qué hablar en la relación Trump-NFL, fue que, tras el anuncio del boricua, Bad Bunny como el artista del medio tiempo y la banda Green Bay como los músicos para la previa del partido, el mandatario informó que no estará presente en el Levi’s Stadium el 8 de febrero.

“Estoy en contra de ellos. Creo que es una elección terrible. Todo lo que hacen es sembrar odio. Es terrible”, declaró Trump para el New York Post hace unos días. El presidente, apenas el año pasado, fue el primero en asistir al duelo final de la NFL.

Abucheado en el US Open

Durante la Final del último Grand Slam del año en el calendario tenístico, que disputaban Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, durante un momento el presidente fue enfocado y apareció en las pantallas del Estadio Arthur Ashe, desatando abucheos del público entre algunos aplausos.

Las medidas de seguridad implementadas por su visita al torneo, ocasionaron más de media hora de retraso en el inicio del partido y entorpecieron la entrada de aficionados en medio de la lluvia .

