El frío y la lluvia continuarán en México este 1 de febrero debido a la masa de aire ártico que permanece en México y a la entrada de humedad desde los litorales, según información del Servicio Metrológico Nacional (SMN). A continuación, compartimos los detalles del clima y el estado del tiempo para este domingo .

La masa de aire ártico que impulsó al frente número 32, mantendrá el ambiente muy frío a gélido con heladas en el norte, centro y oriente del país, y posible caída de nieve o aguanieve en las cimas del Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Pico de Orizaba y Cofre de Perote; manteniendo el evento de "Norte" con rachas de viento de 40 a 60 kilómetros por hora (km/h) en la península de Yucatán.

Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 01 de febrero de 2026

Temperaturas mínimas de -15 a -10 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua, Coahuila y Nuevo León

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Zacatecas y San Luis Potosí

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Durango, Tamaulipas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Ciudad de México, Morelos y Chiapas

Las lluvias no perdonan

Por otra parte, un canal de baja presión sobre las costas del golfo de México, propiciará lluvias puntuales fuertes y chubascos en los estados del oriente y centro del país. Se prevé viento de componente norte con rachas de 80 a 100 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec, acompañado de oleaje de entre 4 y 5 metros de altura; además de rachas de 40 a 60 km/h en costas de Veracruz y Tabasco, con oleaje de 2 a 4 metros de altura.

Del otro extremo del territorio nacional, la entrada de humedad del océano Pacífico propiciará lluvias puntuales fuertes y chubascos en estados del suroeste y occidente .

Pronóstico de lluvias para hoy 01 de febrero de 2026

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Veracruz, Guerrero y Oaxaca

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Jalisco, Colima, Michoacán, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Tabasco y Chiapas

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Tamaulipas, San Luis Potosí, Nayarit, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 01 de febrero de 2026

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Michoacán

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Guerrero, Oaxaca y Chiapas

Con información del SMN.

