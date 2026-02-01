El frío y la lluvia continuarán en México este 1 de febrero debido a la masa de aire ártico que permanece en México y a la entrada de humedad desde los litorales, según información del Servicio Metrológico Nacional (SMN). A continuación, compartimos los detalles del clima y el estado del tiempo para este domingo.La masa de aire ártico que impulsó al frente número 32, mantendrá el ambiente muy frío a gélido con heladas en el norte, centro y oriente del país, y posible caída de nieve o aguanieve en las cimas del Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Pico de Orizaba y Cofre de Perote; manteniendo el evento de "Norte" con rachas de viento de 40 a 60 kilómetros por hora (km/h) en la península de Yucatán.Por otra parte, un canal de baja presión sobre las costas del golfo de México, propiciará lluvias puntuales fuertes y chubascos en los estados del oriente y centro del país. Se prevé viento de componente norte con rachas de 80 a 100 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec, acompañado de oleaje de entre 4 y 5 metros de altura; además de rachas de 40 a 60 km/h en costas de Veracruz y Tabasco, con oleaje de 2 a 4 metros de altura.Del otro extremo del territorio nacional, la entrada de humedad del océano Pacífico propiciará lluvias puntuales fuertes y chubascos en estados del suroeste y occidente. Con información del SMN.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *FF