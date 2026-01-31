El cierre de la Jornada 4 (J4) del Clausura 2026 de la Liga MX tendrá como protagonistas a Querétaro y Pachuca, quienes se enfrentarán este domingo en el Estadio La Corregidora. Ambos equipos llegan con un balance discreto y con la necesidad de sumar puntos para no quedar rezagados en la clasificación. A continuación, te contamos a qué hora inicia el partido y dónde podrás verlo EN VIVO.

Querétaro vs Pachuca: Así llegan los equipos a la J4 del Clausura 2026

Querétaro encara este compromiso sin conocer la victoria en el torneo. Con un empate y dos derrotas, el conjunto local ha mostrado fragilidad defensiva y falta de regularidad, situación que ha incrementado la presión sobre el cuerpo técnico encabezado por Esteban González. El duelo ante Pachuca representa una oportunidad para cambiar el rumbo y aprovechar la localía en un partido que no puede dejar escapar.

Pachuca tampoco atraviesa un inicio convincente. Bajo la dirección de Esteban Solari, los Tuzos registran un triunfo, un empate y una derrota, con números ofensivos limitados que no reflejan el potencial de su plantel. La exigencia para el conjunto hidalguense es mayor, pues por calidad y expectativas está obligado a competir por puestos de liguilla, y un tropiezo ante Querétaro complicaría ese objetivo.

Aunque el encuentro no parte como uno de los más atractivos en el papel, la necesidad de ambos equipos puede derivar en un duelo abierto, con intensidad y disputa constante por los tres puntos, fundamentales para el cierre de esta jornada.

Dónde ver EN VIVO el partido Querétaro vs Pachuca de la J4 - Liga MX

Este domingo 1 de febrero, Querétaro recibirá a Pachuca en el Estadio La Corregidora, en la capital queretana, para cerrar la J4 del Clausura 2026. El partido comenzará a las 17:00 horas, tiempo del centro de México, y será transmitido por streaming.

Fecha y hora: Domingo 1 de febrero, 17:00 horas

Domingo 1 de febrero, 17:00 horas Estadio: La Corregidora, Querétaro

La Corregidora, Querétaro Transmisión: FOX One

* Con información de SUN

** Horarios del centro de México

*** Sujeto a cambios de transmisión

