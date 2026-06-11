ViX: Precio de paquetes y Pase Mundial para ver todos los juegos del Mundial 2026

El Mundial 2026 arranca hoy y la televisión abierta en México solo transmitirá una fracción de los juegos. Si no quieres perderte ni un minuto de la acción mundialista, necesitas conocer el Pase Mundial de ViX. Aquí te explicamos precios, paquetes y cómo asegurar tu acceso total sin complicaciones.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 ya es una realidad, marcando un hito histórico con 48 selecciones compitiendo por la máxima gloria deportiva. El partido inaugural entre México y Sudáfrica enciende la pasión de millones, pero surge una gran interrogante para los aficionados: ¿dónde y cómo ver absolutamente todos los encuentros desde la comodidad del hogar?

A diferencia de ediciones anteriores, la televisión abierta mexicana ha confirmado que solo tiene los derechos de transmisión de 32 de los 104 partidos programados. Esto significa que la gran mayoría del torneo será exclusiva de plataformas de streaming, cambiando drásticamente las reglas del juego para los espectadores que estaban acostumbrados a la señal gratuita.

Es exactamente aquí donde entra en escena TelevisaUnivision a través de su plataforma estrella. ViX se ha posicionado estratégicamente como el único servicio en el país que ofrecerá la transmisión íntegra y en vivo de la justa mundialista, obligando a los verdaderos fanáticos a buscar alternativas digitales para seguir a sus equipos favoritos.

Para brindar acceso a esta cobertura total, la plataforma ha lanzado al mercado el denominado Pase Mundial, un paquete especial diseñado específicamente para este torneo internacional. Sin embargo, la estructura de costos ha generado algunas dudas entre los usuarios, ya que no basta con pagar este pase de forma aislada para disfrutar de los partidos.

El requisito fundamental e ineludible es contar con una suscripción activa a la versión premium de la plataforma durante los meses de junio y julio. Solo al ser un usuario de pago recurrente se habilita la opción en el sistema para adquirir el pase especial que desbloquea los 104 partidos del campeonato mundial.

¿Cuánto cuesta el Pase Mundial y cuáles son los paquetes?

El costo base de este codiciado pase es de $999 pesos mexicanos, lo que representa un pago único que cubre toda la duración del torneo. Pero es importante recalcar que el gasto total que harás dependerá directamente de tu estatus actual como suscriptor y del tipo de plan que decidas elegir para tu cuenta.

Si ya eres un cliente activo, la ecuación financiera es bastante sencilla: solo desembolsas los $999 pesos y tu cuenta quedará lista para el silbatazo inicial. Además, como un gesto de agradecimiento por la fidelidad, algunos usuarios antiguos han reportado recibir ofertas especiales por $499 pesos a través de sus correos electrónicos.

Para los nuevos usuarios que buscan la opción más económica a corto plazo, la alternativa es contratar el plan mensual regular de $149 pesos. Al sumar dos meses de servicio necesarios para cubrir junio y julio, más el costo del pase, la inversión total estimada se sitúa en unos $1,297 pesos mexicanos.

Existe también una alternativa anual que resulta mucho más atractiva si planeas conservar el servicio a largo plazo. Por un total de $1,499 pesos, obtienes doce meses completos de suscripción junto con el acceso total al torneo, pagando apenas una fracción extra en comparación con el plan bimensual mencionado anteriormente.

Beneficios exclusivos y restricciones del servicio

Quienes buscan aún más opciones de entretenimiento para toda la familia pueden optar por el paquete premium definitivo que ha lanzado la compañía. Por $1,899 pesos, los usuarios reciben un año de la plataforma, el pase mundialista y, como gran adición, una suscripción anual a Disney+ Estándar con anuncios incluidos.

Más allá de los emocionantes partidos en vivo, este pase especial ofrece un ecosistema de contenido completo para el aficionado más exigente. El servicio incluye resúmenes extendidos de cada jornada, análisis profundos de expertos, programas especiales diarios y la innovadora opción de multicámaras para no perder ningún detalle táctico en la cancha.

Un punto crucial que debes considerar antes de sacar tu tarjeta es la política de dispositivos simultáneos establecida por la empresa. Aunque no se han impuesto bloqueos estrictos para compartir cuentas con familiares, la transmisión de los juegos estará limitada a un máximo de dos pantallas reproduciendo contenido al mismo tiempo.

Afortunadamente, la experiencia de visualización promete ser fluida y completamente ininterrumpida para quienes adquieran el paquete oficial. Los suscriptores disfrutarán de los encuentros sin los molestos cortes comerciales durante el tiempo reglamentario, elevando la calidad de la transmisión a los más altos estándares internacionales que exige un evento de esta magnitud.

Consejos para contratar y no fallar en el intento

Para facilitar tu proceso de compra y asegurar que todo funcione a la perfección, te compartimos una lista de recomendaciones a seguir:

Verifica tu conexión: Asegúrate de tener un internet estable antes de realizar la compra.

Asegúrate de tener un internet estable antes de realizar la compra. Orden de compra: Suscríbete primero a la versión de paga y luego añade el pase en tu perfil.

Suscríbete primero a la versión de paga y luego añade el pase en tu perfil. Fondos suficientes: Revisa que tu tarjeta tenga saldo para evitar cancelaciones automáticas en julio.

Revisa que tu tarjeta tenga saldo para evitar cancelaciones automáticas en julio. Anticipación: Descarga e inicia sesión en la aplicación en tus dispositivos compatibles horas antes del partido.

El proceso de contratación es completamente digital, intuitivo y se realiza directamente desde el sitio web oficial o la aplicación móvil en tu televisor inteligente. Solo necesitas crear una cuenta con tu correo, elegir tu método de pago preferido y seguir los sencillos pasos indicados en la pantalla principal de la plataforma.

Con el balón ya rodando en las majestuosas canchas de Norteamérica, la decisión final está en tus manos y en tu presupuesto. Preparar tu hogar con el paquete adecuado garantizará que vivas la máxima fiesta del fútbol mundial sin contratiempos técnicos, interrupciones indeseadas ni sorpresas de última hora en tu estado de cuenta.

CT