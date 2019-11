Zlatan se convierte en copropietario de un club de futbol sueco

El delantero sueco Zlatan Ibrahimovic, que esta temporada jugó en el Galaxy de Los Ángeles, reveló este miércoles que se ha convertido en copropietario del Hammarby, club de la máxima categoría de futbol de su país.

"Ibra" había publicado ayer en las redes sociales una foto de una camiseta del Hammarby con su nombre en la espalda, lo que hizo que surgieran especulaciones sobre un posible fichaje por ese club de la estrella sueca, de 38 años.

El ex jugador del Ajax, Milán, Inter, Juventus, PSG, Barcelona y Manchester United ha adquirido el 50% de las acciones de la filial sueca de la empresa de organización de espectáculos estadounidense AEG, dueña del Hammarby y también del Galaxy.

La conexión de AEG con el Hammarby fue el motivo esgrimido por el jugador, que controlará cerca de un 25% de las acciones del club sueco, para justificar una operación "a lo que no podía decirle que no", según reveló en declaraciones al diario "Aftonbladet".

"Voy a ayudar al Hammarby a ser el mejor equipo de Escandinavia", afirmó "Ibra".

El delantero sueco, cuyo próximo destino no se conoce aunque se lo ha vinculado con el Milán, aseguró que estará muy vinculado al Hammarby cuando termine su carrera profesional, si bien rechazó que vaya a jugar ahí.

"Tengo ganas de trabajar en el futbol desde otro ángulo, no solo desde el césped, aunque quizás pueda hacer algo ahí si no soy muy viejo, pero no como jugador en activo. Igual puedo ayudar en los entrenamientos", declaró.

OF