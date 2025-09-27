Xolos vs Cruz Azul es uno de los partidos que se jugarán el domingo como parte de la Jornada 11 (J11) del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, un duelo en el que estarán dos equipos con realidades contrastantes. Para que no te lo pierdas, te damos el horario, los canales de transmisión y cómo verlo EN VIVO.

El partido de la J11 se jugará este domingo 28 de septiembre de 2025 en Tijuana. Está programado para comenzar a las 21:05 horas, tiempo del centro de México.

La transmisión del partido estará disponible a través de televisión por streaming. Además, podrás seguir el minuto a minuto en las redes sociales de los dos equipos.

Cómo llegan Xolos y Cruz Azul a la Jornada 11

La Máquina del Cruz Azul saldrá este domingo a defender su invicto y el liderato general cuando visite La Frontera.

Ambos equipos vienen de sufrir en sus respectivos partidos de la fecha 10. El cuadro capitalino rescató apenas el empate como local ante Gallos Blancos, mientras que los fronterizos cayeron por la mínima en su visita a Santos Laguna.

Si bien el equipo de Nicolás Larcamón es el único que no ha perdido en lo que va del torneo actual, en sus últimos partidos ha sufrido de más para conseguir el resultado.

Del otro lado, Xolos de Tijuana está en zona de calificación directa y antes de enfrentar a Santos tenía siete juegos sin perder, lo que suponía que al menos tendría el empate, pero se llevó una sorpresa ante uno de los últimos equipo de la Tabla General.

Ante Cruz Azul, Xolos tiene la oportunidad sumar de atrás, aprovechar el desconcierto de los cementeros para quitarle el invicto y hacerlo caer del liderato.

Xolos vs Cruz Azul EN VIVO: Dónde ver el partido de la J11 Apertura 2025

El partido será este domingo 28 de septiembre en el Estadio Caliente, en la ciudad de Tijuana, Baja California.

Fecha: Domingo 28 de septiembre

Domingo 28 de septiembre Hora: 21:05 horas

21:05 horas Estadio: Caliente, Tijuana, Baja California

Caliente, Tijuana, Baja California Transmisión: Caliente TV

