Querétaro vs Tigres forma parte de la agenda de partidos que se jugarán este domingo dentro de la Jornada 11 (J11) del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. Aquí te contamos el horario, los canales de transmisión y cómo seguirlo EN VIVO.

El partido de la J11 se jugará este domingo 28 de septiembre de 2025 en Querétaro. Está programado para comenzar a las 17:00 horas, tiempo del centro de México.

La transmisión del partido estará disponible a través de televisión por streaming. Además, podrás seguir el minuto a minuto en las redes sociales de los dos equipos.

Cómo llegan Querétaro y Tigres a la J11

Aunque no lograron quitarle el invicto, los de Querétaro le plantaron cara a Cruz Azul en el partido pasado, y logró sacar un empate (2-2) en Ciudad Universitaria.

Los Gallos Blancos han mantenido una buena defensiva ante grandes rivales como América o Monterrey quienes solo han podido anotarles un gol, pero no les ha alcanzado para dejar de rozar el sótano de la tabla general con 8 puntos en lo que va del torneo.

Por su parte, los Tigres de Guido Pizarro hicieron rugir el Volcán al obtener su tercer triunfo de la temporada en casa al imponerse 2-0 a Atlas. Este triunfo dio un respiro al cuadro felino ante la presión que lo rodeaba luego de que sus últimos duelos han terminado en empate o ganados apenas por la mínima.

Tigres se ubica en la quinta posición de la general con 19 puntos y buscará acortar la distancia con Cruz Azul quien se mantiene en la cima con 24 puntos.

Querétaro vs Tigres EN VIVO: Dónde ver el partido de la J11 Apertura 2025

El partido será este domingo 28 de septiembre en el Estadio Corregidora, de Querétaro. .

Fecha: Domingo 28 de septiembre

Domingo 28 de septiembre Hora: 17:00 horas

17:00 horas Estadio: Querétaro, Querétaro

Querétaro, Querétaro Transmisión: Caliente TV

*Con información de SUN

**Horarios del centro de México

***Sujeto a cambios de transmisión

