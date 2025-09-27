Peleas de box hoy sábado 27 de septiembre: horarios y dónde ver la cartelera completa

El último sábado de septiembre llega con una cartelera destacada para los aficionados al boxeo. La pelea principal será por el campeonato mundial de peso mínimo de la FIB, entre la argentina Sol Cudos y la canadiense Kim Clavel. Además, habrá dos combates con boxeadores mexicanos transmitidos por televisión abierta.

Sol Cudos vs Kim Clavel: pelea de campeonato mundial

La argentina Sol Cudos defenderá por primera vez su título mundial frente a Kim Clavel, en una función que se celebrará en el teatro Saint-Denis de Montreal. Cudos ganó el cinturón en abril pasado ante su compatriota María Sol Baumstarh y ahora va a territorio canadiense para intentar consolidar su reinado.

La cartelera comenzará a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) y podrá verse a través de la plataforma DAZN.

Cartelera completa en Montreal

Sol Cudos vs Kim Clavel

Mazlum Akdeniz vs Anthony Soto

Tammara Thibeault vs C. Mazzotta

Amanda Galle vs A. Mendoza

Loick Lahaie vs R. Camara-Macauley

Hendri Cedeno vs A. Rodriguez

Naomy Valle vs Federica Macrì

Nelvie Tiafack vs R. Robles

Javon Walton vs Anthony Mora

Boxeo en televisión abierta en México

También habrá boxeo nacional en canales de señal abierta. Canal 7 (Box Azteca) transmitirá la pelea entre Jorge Ascanio y Rubén Lezama, mientras que Canal 9 (Box Televisa) presentará el combate entre Joselito “Huracán” Velásquez y el estadounidense Aniel Viamontes.

Ambas funciones iniciarán su transmisión a las 23:00 horas (centro de México).

