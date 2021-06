Vucetich es garantía de éxito para Chivas: José Luis Real

Si alguien conoce de éxitos dentro del Guadalajara ese es Víctor Manuel Vucetich, y es debido a su palmarés como estratega que muchos aún confían en él para seguir al frente del Rebaño, esto a pesar de los malos resultados obtenidos en el torneo anterior.

Este es el caso de José Luis Real, ex entrenador del Guadalajara que ponderó al “Rey Midas” por encima de Ricardo Peláez o el mismo Amaury Vergara, pues considera que Vucetich es la verdadera garantía de éxito para el equipo rojiblanco.

“¿Quién es una mayor garantía entre Amaury Vergara, Ricardo Peláez o Vucetich? ¿Quién tiene los éxitos? Los tiene Vucetich, entonces no me parece para nada descabellada la decisión de que siga al frente del equipo, pero lo tienen que acompañar las demás partes”, compartió el ex timonel rojiblanco.

La etapa de Vucetich al mando de Chivas ha sido un tanto agridulce, pues si bien el estratega logró llevar al equipo de nueva cuenta a unas Semifinales, el Rebaño del “Rey Midas” no ha podido consolidarse como un equipo constante en cuanto a buenos resultados.

Sólo en el último torneo Chivas estuvo cerca de no clasificarse al Repechaje, y a pesar de que sí terminó por jugar esa instancia, al final fue eliminado y goleado por Pachuca.

Pese a esto, la directiva rojiblanca decidió ratificar al histórico estratega, pues consideran que puede repetir con Chivas los éxitos que tuvo en otras instituciones.

