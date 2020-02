Voto de confianza

A casi un mes del inicio de la temporada 2020 del beisbol de Grandes Ligas, los Dodgers de Los Ángeles nombraron al mexicano Julio Urías como su cuarto pitcher de la rotación abridora.

Después de las partidas de Rich Hill y del japonés Kenta Maeda a Minnesota, el mánager Dave Roberts siente que es el momento de que el sinaloense dé el salto de calidad en la Gran Carpa y tenga consistencia a lo largo de la temporada.

“Es tiempo de que Julio dé ese salto y sea abridor. El reto para Julio es mantenerse todo el año. Creo que es en eso que incide la madurez y, obviamente, el trabajo con las pesas y las cosas en el terreno importan, así que es la consistencia que buscamos de su parte”, señaló el mánager Dave Roberts.

El lanzador de 23 años llegó a ser considerado el mejor prospecto de pitcheo zurdo de Grandes Ligas, aunque luego vinieron las lesiones y algunos contratiempos que le impidieron ser parte del cuerpo de abridores en la campaña pasada.

En 2019, el sinaloense no pudo ser miembro de la rotación de cara al comienzo de la Postemporada, puesto que tuvo que cumplir una suspensión de 20 juegos, por lo que Roberts decidió utilizarlo como relevista.

“Si esta temporada me dan la oportunidad de verdaderamente salir y simplemente lanzar, siento que este año es el año en el que realmente puedo despegar. Siento que es un año muy importante para mi carrera”, aseguró Urías.

De esta manera, el mexicano estará por detrás del joven sensación Walker Buehler, el estelar Clayton Kershaw y el experimentado David Price para encarar la próxima campaña.

“Estoy orgulloso de que me comparen con ellos. Ves a alguien como Kershaw, que es uno de los mejores lanzadores de su generación. Es algo que me da orgullo, de tener expectativa. Es por algo que me tienen aquí y voy a tratar de tener mi propia carrera”, sentenció Urías.

CIFRAS

28

aperturas suma Urías en su carrera como lanzador de Grandes Ligas

JL