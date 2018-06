Volver a Chivas es un gran paso en mi carrera: Gudiño

Luego de que Chivas oficializara la llegada de Raúl Gudiño, el joven cancerbero se mostró entusiasmando y con ansias de ganarse la titularidad en el marco tapatío. Aunque en su corta carrera ya ha disputado competencias como la Champions League, el canterano rojiblanco sueña con el Mundial de Clubes de diciembre próximo y con realizar, por fin, su debut en la Liga MX.

Fue en 2015 cuando Gudiño partió al futbol de Europa para enrolarse con el Porto de Portugal. Después, ya con el Apoel de Chipre, marcó la historia del futbol mexicano al convertirse en el primer guardameta azteca con minutos en Champions, pero hoy, a sus 22 años de edad, él está listo para pelear por un puesto, ya que está convencido de que su experiencia en el viejo continente no le asegura la titularidad en el Guadalajara.

“Es muy grande (la emoción por volver), no solamente por el Mundial de Clubes, para mí es muy importante, es un gran paso en mi carrera jugar en la Liga MX, fue algo que no logré, esperemos que se dé la oportunidad, no queda más que trabajar. El fútbol da muchas vueltas, ahora estamos aquí también (…) Este es el club donde me formé, es el club donde ya he pasado grandes momentos: buenos, malos, estar con mi familia. Esperemos darle satisfacciones y grandes cosas al Guadalajara”, finalizó el jugador.

Ahora, tras la salida de Rodolfo Cota, Raúl Gudiño peleará por un puesto ante porteros como Miguel Jiménez o José Atonio Rodríguez. El primero de estos dos parece el más adelantado en la lucha por la titularidad.

RR