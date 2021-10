El protagonista de la popular serie estadounidense "Malcolm in the Middle", Frankie Muniz, se volvió viral este lunes cuando en redes sociales comenzó a circular una fotografía del actor junto al mediocampista Duilio Tejeda del Atlante, tras ser invitado a un torneo amistoso que se jugó en la cancha del Estadio Azul.

"No encuentro fallas en su lógica", escribió el futbolista para acompañar la imagen tomada en el recinto de la Ciudad de México, una de las frases más recordadas del personaje de "Malcolm Wilkerson" y que ha sido utilizada en incontables ocasiones en memes y demás.

La serie "Malcolm in the Middle" (conocida en México como "Malcolm el de en medio") fue lanzada entre 2000 y 2006. Era protagonizada por Frankie Muniz como el adolescente inteligente que vive con su caótica familia, integrada esta por su padre "Hal" (Bryan Cranston), su madre "Lois" (Jane Kaczmarek), y sus hermanos Francis (Christopher Masterson), Reese (Justin Berfield), Dewey (Erik Per Sullivan) y Jamie (James y Lukas Rodríguez).

Frankie Muniz se tomó una pausa de su carrera como actor para enfocarse en su vida personal, y junto a su novia Paige Price este año dio la bienvenida a su primer hijo, Mayz Mosley Muniz, el pasado 22 de marzo.

El Atlante, que milita en la Liga de Expansión MX, se ubica en la tercera posición de la tabla general, con 26 puntos, tras siete partidos ganados, tres empates y solo dos derrotas.

