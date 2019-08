Villalpando ve firme en el banquillo a Boy

Ante la falta de buenos resultados de Chivas en las últimas jornadas de la Liga MX, el mediocampista Dieter Villalpando considera que la responsabilidad es de los jugadores, no tanto así del cuerpo técnico encabezado por Tomás Boy, a quien considera firme en su puesto al frente del Rebaño.

Villalpando, quien saldrá como titular ante el Cruz Azul, descartó que el “Jefe” esté en riesgo de perder su trabajo, en caso de que se dé una nueva derrota, que sería la tercera al hilo.

“No creo que se esté jugando la permanencia el entrenador. No sé si estamos cómodos, pero sí contentos. El equipo está entusiasmado y los resultados no se han dado, pero no por el entrenador. Los jugadores debemos responder y somos quienes debemos dar buenas actuaciones; nosotros somos los que decidimos en la cancha”.

El jugador rojiblanco precisó que trabajan muy bien en los conceptos futbolísticos que el técnico les transmite, y es obligación del jugador llevarlos a la práctica en los partidos.

“Creo que estamos desconcentrados o no sé qué pasa en los primeros 45 minutos, que es donde más nos ha costado. En el segundo tiempo es cuando queremos reaccionar. Lo estamos trabajando para que no pase desde el primer minuto, concentración desde el primer minuto”.

Por otro lado, Dieter Villalpando aseguró que ha dejado de lado los temas extra cancha y que ahora está concentrado en su carrera, y espera desde mañana ante La Máquina comenzar la cuesta arriba para ayudar al equipo a ser protagonista.

“Trabajo todos los días para dar lo mejor de mí, lastimosamente no se me ha podido dar en cada partido, es lo que estoy buscando en mi carrera, ser más regular, pero eso es con trabajo y seguiré buscándole”.