“Vikingo”, molesto por falta de triunfo en Leones Negros

Parecía que el conjunto de los Leones Negros de la UdeG lograría su segunda victoria del torneo, las aguas estaban tranquilas en el Estadio Jalisco, pero una desconcentración ocasionó que el conjunto tapatío terminara por empatar ante Alebrijes el viernes pasado, situación que ha generado molestia e inconformidad en el estratega Jorge “Vikingo” Dávalos, quien mencionó que un equipo como los universitarios no puede darse el lujo de jugar así en casa.

“El torneo pasado fuimos el mejor local y hoy somos el peor. No está bien, yo siempre hablo con todas las categorías, tenemos un ADN que debemos defender a muerte, no podemos mostrar la cara de un equipo que no somos”.

Dávalos Mercado aseguró que actuaciones como la del pasado viernes no llevan al club melenudo a ninguna parte y al final esto termina por decepcionar a los aficionados del conjunto que representa al futbol tapatío en el Ascenso MX.

“Nos dominan prácticamente todo el partido y esto no puede ser así. Hay una baja en el rendimiento que es muy notoria. Este era un rival que podíamos haber vencido, hicimos un gol tempranero y luego nos da miedo. Nosotros no podemos hacer eso, somos un equipo que representa a una comunidad estudiantil, que siempre nos pide ir para adelante, dejarlo todo en la cancha, entonces habrá que hablar entre nosotros, esto no está bien, este tipo de actuaciones no nos llevan a ningún lado”.

En el Apertura 2018, los Leones Negros no han podido conocer la victoria en casa y en cuatro partidos jugados registran sólo un empate por tres derrotas.