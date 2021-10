Viendo el fruto del esfuerzo

Las AKRON WTA Finals están por llegar. El evento que dará cierre a la temporada profesional de tenis femenil estará en Guadalajara y contará con la presencia de las mejores tenistas del mundo, una de ellas, Karolina Pliskova.

En entrevista con EL INFORMADOR, la tenista checa habla sobre lo que representa para ella el llegar al evento más importante del año, después de una temporada que, asegura, ha sido muy demandante para ella física y mentalmente después de la pausa obligada que hubo el año pasado por el COVID-19.

“Me costó mucho llegar al nivel al que estaba antes de la pausa (por la pandemia) porque fue muy grande y aunque intenté mantenerme en forma, ir al gimnasio y jugar tenis, no estaba en el nivel que estoy normalmente, pero me da gusto que logré encontrar el ritmo más tarde en el año y pude tener una de las mejores temporadas que he tenido”.

Esta será la quinta participación consecutiva de Pliskova en las Finales de la WTA y fue gracias a la exigencia que tuvo este año que se dio cuenta de lo que realmente representa eso.

“Estoy muy feliz. Creo que no hay muchas jugadoras o incluso que soy la única que ha estado cinco Finales seguidas en los Masters y estoy muy feliz y orgullosa porque no es fácil y lo viví especialmente al inicio de este año, cuando no estaba jugando tan bien, y vi lo complicado que es estar así de sólida y estable y permanecer en el Top-10 y lo difícil que es estar en este nivel tan alto y estoy muy feliz de estar de regreso en el Master y mi meta es el ser mejor que las últimas veces. El primer paso es lograr salir de la Fase de Grupos y llegar a la Final, pero hay que ir paso a paso”.

Además de buscar tener una gran participación, Pliskova se muestra emocionada por llegar a nuestro país y disfrutar de todo lo que tiene que ofrecer fuera de la cancha.

“Nunca he estado ‘realmente’ en México, solo he ido a un torneo. Pero me gustaría ver lo que hay alrededor, no sólo el estadio y el hotel, espero que tengamos actividades. Es algo muy lindo y espero que vaya mucha gente a vernos y a apoyarnos, esa siempre es la meta principal del torneo e intentaré jugar mi mejor tenis y veré si me quedo después para tomar unas pequeñas vacaciones, eso me gustaría mucho”.

Actualmente la tenista checa es la tercera en el ranking mundial y estará participando por conseguir el premio de cinco millones de dólares que se quedará la ganadora de las AKRON WTA Finals.

Consigue tus boletos.

Los boletos para el evento, que se celebrará del 10 a 17 de noviembre, se pueden conseguir a través de www.boletomovil.com

MQ