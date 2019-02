Video probaría que Sergio Ramos buscó amarilla intencional

El portal español Gol difundió un video que probaría que el defensa del Real Madrid Sergio Ramos buscó de manera intencional una amarilla ante el Ajax en partido de ida de Octavos de Final de Champions League el pasado miércoles.

El video muestra a Ramos durante el partido, preguntando a sus compañeros y a la banca "¿Tartjeta? ¿La busco?". Minutos después, el central silba y comete una falta sobre Kasper Dolberg que le cuesta la amonestación.

La acumulación de tarjetas hará que el defensa se pierda el partido de vuelta el próximo 5 de marzo, pero le permitirá iniciar de cero su conteo de amonestaciones a partir de los Cuartos de Final.

Al final del partido ante el Ajax Ramos admitió que buscó la tarjeta de manera intencional, aunque después se retractó ante la posibilidad de recibir un castigo de la UEFA.

"Quiero dejar claro que me duele más que a nadie, que no he forzado la tarjeta, como tampoco lo hice contra la Roma en mi anterior partido de Champions League, y que apoyaré desde la grada como un hincha más con la ilusión de poder estar en Cuartos", señaló el zaguero en Twitter.

