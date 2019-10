Veracruz amenaza con no presentarse, Kuri promete pagar

Tras señalar que la dirigencia no les ha pagado sus salarios, los jugadores del Veracruz determinaron ayer que no se presentarán a disputar su partido de mañana ante Tigres en la Fecha 14 del Apertura 2019, así lo informó la Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales (Amfpro).

Autoridades de la Liga estuvieron en Veracruz a inicio de semana en busca de solucionar el problema, pero el presidente Enrique Bonilla dijo que ningún jugador había presentado formalmente una queja, lo que sería necesario para la intervención de los dirigentes.

Ayer los futbolistas del club se reunieron con Álvaro Ortiz, presidente de la Amfpro, y anunciaron que no jugarán.

“Los jugadores me comentan la situación real, fueron a fondo en la situación que viven y a algunos hasta seis meses les deben del torneo pasado. De los (jugadores) nuevos hay unos que no han cobrado desde que iniciaron el torneo”, dijo Ortiz a la cadena Fox Sports.

“Por eso se llegó a una decisión y es que no se va a jugar el próximo viernes, están firmes y la Asociación los va a apoyar, nadie quiere hacer esto, pero quedan dos días, esto es un llamado para los dueños, que en estos dos días se pueda hacer algo”.

Kuri asegura que resolverá adeudos

Fidel Kuri, dueño de los Tiburones, habló sobre la situación que vive el equipo. “Ya conocen la historia, anteriormente mencioné unas deudas con los jugadores y ya se están cubriendo”.

Kuri señaló que el equipo tiene deudas por el accionar de la Liga MX y la Femexfut, quienes le adjudicaron deudas de los dueños anteriores.

“Lo que le está pasando al equipo es culpa de la Liga MX y la Federación Mexicana de Futbol; la razón es que a mí me cargaron los adeudos de los dueños anteriores (Rafael Herrerías, Mohamed Morales, y demás) que no me correspondían”, señaló.

Sobre el tema de los contratos, mencionó que hay jugadores con los que se llegó a un acuerdo verbal, y especificó que todos los jugadores tendrán lo que les corresponde.

“Hay jugadores que no quisieron firmar porque el contrato tenía condiciones de resultados, prefirieron verbalmente, se les va a pagar, el problema es que no los firmaron muchos y esas son las consecuencias, pero mi palabra vale más que un contrato”.

Esperan la solución del problema

La Liga MX llamó a los jugadores de Veracruz a presentarse ante la Comisión de Conciliación y Resolución de Controversias de la Federación Mexicana de Futbol, en busca de resolver su conflicto.

Tras el problema que viven los jugadores de los Tiburones ante la falta de pagos, lo que derivó en que no se presentarían al partido ante Tigres, se les mandó un mensaje.

“La Liga MX exhorta nuevamente a los jugadores del club de futbol Tiburones Rojos de Veracruz a presentar sus reclamos ante la Comisión de Conciliación y Resolución de Controversias de la Federación Mexicana de Futbol”, señala el comunicado.

Sobre la desafiliación del equipo en caso de presentarse a jugar mañana, Enrique Bonilla, presidente de la Liga, indicó que si esto sucede se iniciará el proceso para que salga de la Liga MX.

“El reglamento es claro. Aquel club que no se presente, desciende automáticamente. Y se iniciaría el proceso de la desafiliación”.

El antecedente

En la última jornada del Apertura 2004, los propios Tiburones de Veracruz no asistieron al encuentro ante Jaguares por estar en desacuerdo con el horario que la Liga había impuesto para celebrar todos los encuentros.