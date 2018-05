Ver a Neymar en el Madrid sería terrible: Messi

El capitán albiceleste y delantero del Barcelona, Lionel Messi, afirmó que ver al brasileño Neymar en el Real Madrid “sería terrible” y “un golpe duro”.

“Sería terrible por lo que significa Ney para el Barcelona. A pesar de la manera en que se fue... ganó títulos importantes acá. Sería un golpe duro para todos, seguramente sería un golpe grande para todo el barcelonismo”, dijo Messi al canal argentino TyC Sports.

El argentino también reiteró que no compite con el portugués Cristiano Ronaldo y valoró que el Real Madrid gana incluso jugando mal, algo que el Barcelona no suele hacer. “No compito con él (Ronaldo). Me estimula ver al Madrid otra vez en la Final de Champions, verlos ganar Liga a ellos o ver a otros equipos campeones, eso me estimula. Yo quiero ser campeón todos los años.

“Yo quiero superarme siempre, no compito con nadie porque no compito para ser el mejor de la historia, sino para superarme año tras año, de mejorar lo hecho y seguir ganando. Ganar con la Selección sería lo máximo, pero todavía no se me dio”, sostuvo.

“La Pulga” consideró que “hacer un buen Mundial” en Rusia sería llegar a las Semifinales porque Argentina “mínimamente merece estar ahí por la historia que tiene”.

“No tenemos ninguna obligación con nadie. Somos los primeros que queremos ser campeones, que queremos ganar. El hecho de haber estado en tres Finales y no poder haber sido campeones en ninguna también es un peso que llevamos nosotros. Queremos superar esa barrera”, agregó.