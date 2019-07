Venta de Pizarro a Chivas fue un apoyo a Vergara: Jesús Martínez

Jesús Martínez, presidente de Grupo Pachuca, reveló que la venta de Rodolfo Pizarro a Chivas en 2017 fue un favor personal a Jorge Vergara, dueño del Guadalajara

"Vergara me dijo 'apóyame estoy en un momento difícil'".

"Lo vendí localmente, pero lo vendí a un precio extraordinario. Ahí me ganaron dos cosas, una me habló Jorge Vergara, en ese momento al Guadalajara no le vendía ningún equipo mexicano jugadores, entonces Vergara me dijo 'apóyame estoy en un momento difícil'", relató Martínez a ESPN.

En sólo tres torneos con Chivas, Pizarro se colocó como un favorito de la afición, contribuyendo a los campeonatos del equipo en LigaMX, CopaMX y Concacaf antes de ser transferido al Monterrey en el Apertura 2018.

En las últimas semanas el tamaulipeco ha sido vinculado con el Milán, de Italia, que estaría considerando su contratación.

Martínez enumeró otras ocasiones en que León, también parte de Grupo Pachuca y dirigido por su hijo, Jesús Martínez Munguía, vendió jugadores al Rebaño.

"No nada más fue Pizarro, Jesús le vendió al 'Aris' (Edwin Hernández), al 'Gallo' (José Juan Vázquez), al 'Gullit' (Carlos Peña), le presté a (Rodoflo) Cota muchos años. Fue una decisión que tomé como presidente del grupo, que tenía que apoyar al Guadalajara, Guadalajara los pagó muy bien y tuvieron un gran éxito".

RR