Vela considera que su paso por el Tri fue casi irrelevante

El delantero Carlos Vela señaló que ya tuvo la oportunidad de jugar con la Selección Mexicana de futbol y que cuando lo hizo pasó prácticamente desapercibido, por lo que prefiere dejar su lugar para las nuevas generaciones.

"Yo ya he tenido mis oportunidades con la selección y no pasó nada extraordinario. Hay que darle oportunidad a jugadores jóvenes que seguramente llegarán mejor al Mundial porque yo voy a cumplir 34 años", explicó.

Aseveró que su renuencia a defender los colores del Tri "no es algo de pasión. "Estuve en el Mundial, di lo mejor y no pude ayudar al equipo a dar el paso que queremos y es mejor no estorbar".

"Hablo de que hagan un proceso desde jóvenes y puedan aprender. Si realmente se me necesita y se platican las cosas bien y a todos nos agrada la idea de dónde vas a estar trabajando, es algo que tomo en cuenta."

Pero, declaraciones a la revista GQ, enfatizó que "no haré cualquier cosa por cumplir y decir que ahí estuve. Tiene que ser algo que me guste y que yo guste a la otra parte".

Indicó que existen futbolistas mexicanos que tienen un largo camino por delante y que son ellos a quienes se les debe apoyar para cumplan con los objetivos trazados.

"Hay a quienes les quedan 15 años. Y hay que permitir que lo intenten y crezcan. Dejar que las nuevas generaciones hagan lo que yo no pude. Puede ser que hoy yo sea el mejor, pero estamos hablando de que el Mundial es casi en tres años. En ese tiempo, ya es otra cosa", estableció.

Asimismo dejó en claro que no le incomoda que lo cataloguen como villano o como héroe, "me da igual y es la verdad. No me afecta. Me conozco bien, sé lo que he pasado para llegar a donde estoy y lo difícil que es estar aquí".

"Es una virtud: no me dejo llevar por lo que se diga. Tengo mi propio criterio y saco mis conclusiones de cada persona. No me dejo llevar de lo que se dice, se escucha o se lee", sentenció.

