Vega no esperaba llamado de Martino

Le cayó de sorpresa en todos los aspectos. No es titular con el Guadalajara, apenas ha jugado 82 minutos en el Torneo Apertura 2019 y no tenía la más remota idea de que el técnico de la Selección mexicana, Gerardo “Tata” Martino, lo llamaría para enfrentar en la Fecha FIFA a los combinados de Estados Unidos y Argentina. Así fue el asombro que causó esta decisión en Alexis Vega, quien señaló que no esperaba dicha convocatoria por la poca actividad que ha tenido con Chivas.

“La verdad es que estaba tranquilo, sabía que los llamados a Selección son por tener participación en tu club, me sorprendió mucho porque no venía jugando (de titular), no venía teniendo minutos con mi equipo. Eso es parte de las concentraciones que ya me ha visto el cuerpo técnico (de la Selección). Es su decisión, pero siempre representar a mi país será importante”.

Con un gol en el actual torneo, Vega espera tener más participación para acumular minutos y demostrar que está listo para ser titular en el equipo rojiblanco.

“Es parte del show, estaré dispuesto cuando me pongan, lo tengo que hacer de la mejor manera, para seguir demostrando que los jóvenes podemos pelear por un puesto titular. Lo del domingo nunca me había pasado, a pesar de estar calentando ahí con un golpe en el tobillo, creo que me dieron mucha fuerza y contento con eso que sentí. Tenía que entrar a la cancha sí o sí, fue la determinación que tomé para poder entrar”.

En el Apertura 2019, Alexis Vega ha tenido participación en cinco partidos.