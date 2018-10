Varela le pondrá seguro al “Chevy”

Haber salido en una lista a nivel mundial como uno de los mejores 60 prospectos a seguir, no debe desubicar al novato Sebastián Martínez, jugador de Chivas que milita en la categoría Sub-17 y que el técnico del primer equipo, José Cardozo, le ha seguido la pista. De hecho ayer trabajó con el primer equipo. El director deportivo Mariano Varela precisó que el joven estará siendo orientado en todo momento para que no comience a hacer castillos en el aire, pues tiene un proceso formativo que seguir. “Debemos manejarlo normal, como todos, no es más que nadie. Sé que el hecho de aparecer quizá lo pueda desenfocar, se le tratará igual que a todos. Después hablaremos con él y con su familia”.

Las cualidades futbolísticas le han llamado la atención al técnico Cardozo, quien también lo guiará para que no se desubique. El tenerlo entrenando con primera es para que se vaya adentrando en el ambiente que se vive. “Es un chico con un gran futuro, un gran talento, es bueno que hablen de las fuerzas básicas que tenemos en Chivas. Lo llevaremos poco a poquito, despacito porque no ha ganado nada, debe tener los pies bien puestos en la tierra”.

A evitar el fracaso

Chivas lleva dos torneos donde no ha calificado, así que el director deportivo sabe de la exigencia que hay en la institución.

“Este equipo está obligado a calificar, Chivas debe estar obligado a calificar, la historia lo exige, la institución lo exige, la afición, los medios lo exigen y nosotros mismos. Tenemos que pelear. El hecho de no calificar por supuesto que es un fracaso, así es, no hay que darle vuelta a las cosas”.

Los rojiblancos han comenzado su propia Liguilla a falta de cinco encuentros para que termine el torneo, no hay margen de error porque si este aparece, entonces estarían sellando un fracaso más en los últimos tres torneos.

“Hoy estamos mentalizados en que nos quedan cinco finales, por supuesto que estamos con el objetivo claro, porque este equipo tiene que estar peleando en la Liguilla por el título”.