Unión y justicia para los futbolistas mexicanos

Poco a poco el sueño de unidad se ha ido cristalizando. El primer paso se dio con la conformación de la Asociación de Futbolistas Mexicanos (AFM) y el presidente de dicha agrupación, Carlos Arnoldo Salcido, todavía jugador del Guadalajara, dejó en claro que no pretenden pelear con nadie, ni con directivos ni con dueños de los equipos, sino que el principal objetivo es la unidad del gremio futbolístico y apoyar a los jugadores que más lo necesiten.

Y es que a lo largo de los años, han existido diversas injusticias hacia ciertos futbolistas que no están tan bien posicionados en el balompié mexicano, esto debido a la existencia del Pacto de Caballeros, así como también del Draft —o mercado de piernas—, en donde la dignidad del jugador del futbol queda por los suelos. También se pretende erradicar los problemas económicos por los que pueda atravesar un jugador, esto si el equipo para el que juega adeuda salarios.

“Me da mucho gusto haber visto a todos mis compañeros o ex compañeros que han estado en Selección y acá, verlos en esa mesa haciendo lo que veníamos preparando como futbolista, ya es una realidad. Me dio gusto porque estamos todos juntos, tratando de dejar algo, tratar de ver por muchos futbolistas, por todo el gremio y es momento. Mi función es la de todos, no hay nada que nos separe, estamos todos juntos y haremos fuerza para tratar de evitar injusticias y lo que se pueda presentar”, dijo Carlos Salcido.

“Es muy importante estar en la misma frecuencia, estando en Europa, en la Selección o en México, es bueno que la gente de Selección esté, lo mejor es que todos vemos por un solo objetivo”.

El presidente de la Asociación, puesto que comparte con Oribe Peralta, señaló que esto no se hace por dinero ni por cobrar cuotas, sino por representar y dejar un legado a los jugadores que vienen empujando fuerte y poco a poco se vuelven figuras en el futbol mexicano.

Además, Salcido Flores reconoció la importancia que tiene Rafael Márquez en este proyecto y aunque en este momento no forma parte del organigrama, sí sentó las bases y fue un ejemplo, tanto para él, como para muchos de sus compañeros, con acciones dentro y fuera de la cancha.

“Para mí en lo personal, ha sido un placer jugar al lado de él, conocer la persona que es, conocer a una persona que te enseña dentro y fuera de la cancha, y es una persona que nosotros los futbolistas lo tenemos como un ejemplo en muchas circunstancias, yo le he aprendido muchas cosas. Él empezó un poco en este tema, tratar de estar juntos por un objetivo”, siguió Carlos, en conferencia de prensa en Verde Valle.

“Rafa representa bastante, yo lo respeto mucho, es mi ídolo y para quienes nos ha tocado ser de esa camada, nos ha dejado mucha enseñanza, sabemos que Rafa va a estar con nosotros acá, hará fuerza porque es parte de todo esto y vamos a estar con él en todo”, sentenció el central del Rebaño Sagrado y presidente de la Asociación de Futbolistas Mexicanos.

Sólo quedan Finales para Chivas

No hay más, al Rebaño Sagrado no le queda de otra más que sumar triunfos en lo que le resta de torneo. Es decir, si al campeón del futbol mexicano le quedan seis juegos de Liga MX, así como los Octavos de Final de la Copa MX, son siete juegos que deberán jugar como si fuera una Final, ya que hoy en día sólo tienen nueve puntos de 33 disputados, es decir, tienen medio pie fuera de la Liguilla y si quieren defender su título, deben ganar prácticamente todos sus partidos.

“El torneo nos ha puesto en donde cada partido es una Final, el sábado y el miércoles, tenemos seis partidos como tal y tenemos que sacar puntos, más allá de que se atreviese un Clásico, son Finales para nosotros. En la Copa si no ganamos estamos fuera, el torneo que hemos hecho nos da para eso, que todo sea una Final”, platicó Carlos Salcido.

REGRESO

Pulido se reintegra

Luego de estar lesionado durante más de una semana de un golpe en el quinto metatarsiano del pie izquierdo, el cual sufrió en el partido ante Tigres, el delantero del Guadalajara, Alan Pulido, se integró de lleno a los trabajos con su equipo y se prepara para enfrentar al Morelia el próximo sábado en el Estadio Chivas.

Quien todavía no se integra por completo a los trabajos, es el central Jair Pereira, ya que durante la práctica de este martes hizo trabajos diferenciados.

Temas pendientes en la AFM

• Erradicar el Draft

• Erradicar o controlar el Pacto de Caballeros

• Erradicar que a algunos futbolistas les adeuden sueldos

• La unión del gremio de futbolistas