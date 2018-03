Un sueño cumplido para Marbella Aceves

Sólo tiene 15 años, pero su mentalidad hace suponer que se trata de una atleta llena de experiencia. A su corta edad, Marbella Aceves ha logrado desempeñarse como una de las mejores representantes de tenis de mesa en todo México, y para muestra basta con ver sus resultados que la han llevado a conseguir su boleto a los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla 2018.

“A nivel mayor es la competencia más importante en la que voy a estar. Siento que el nivel será alto, que podrá nutrirme bastante como atleta, a pesar de que pueda perder".

Tras haberse consagrado como una de las deportistas jaliscienses más ganadoras durante la pasada Olimpiada Nacional, la tenismesista tapatía aseguró que su participación en la justa centroamericana es un sueño cumplido, aunque reconoce que no será nada fácil competir ante atletas de mayor experiencia, por lo que deberá disfrutar cada momento de su participación.

“A nivel mayor es la competencia más importante en la que voy a estar. Siento que el nivel será alto, que podrá nutrirme bastante como atleta, a pesar de que pueda perder. Gané medallas en la Olimpiada Nacional, pero clasificar a los Centroamericanos demuestra todo lo que puedo hacer, que no sólo puedo triunfar en México, sino también a nivel internacional, llegar a ser lo que yo quiero. Lo que yo espero es jugar, divertirme y desarrollarme poco a poco”.

Tras haber logrado el boleto a los Juegos Centroamericanos en el Campeonato Clasificatorio celebrado en Cuba, Aceves aseguró que este momento ha marcado su carrera, ya que demostró que a su corta edad ha sabido convertir el esfuerzo y la dedicación en buenos resultados.

“El pase a los Centroamericanos significa que todo lo que estoy haciendo está valiendo la pena, que todo lo que tuve que pasar, las lágrimas, el esfuerzo, las lesiones, todo está brindando los frutos que yo deseo. Cuando llegué a Cuba creí que el nivel sería muy fuerte, México llevaba el mejor equipo que tiene, comenzamos y de a poco tomé la confianza en mí misma para estar al nivel de los demás, demostrando que a mis 15 años puedo estar a la par de los demás”.

“El pase a los Centroamericanos significa que todo lo que estoy haciendo está valiendo la pena, que todo lo que tuve que pasar, las lágrimas, el esfuerzo, las lesiones, todo está brindando los frutos que yo deseo".

La deportista que actualmente cursa los estudios de nivel secundaria en la Escuela para Atletas del Code Jalisco, habló sobre sus inicios en el tenis de mesa, disciplina en la que ya ha participado en eventos internacionales como el Campeonato Latinoamericano de mayores, Campeonato Centroamericano y Mundial de Cadetes.

“Inicié a los siete años, yo estaba en el Code Paradero en la disciplina del natación, un día me invitaron a practicar este deporte en un curso de verano, me llamó mucho la atención y decidí continuar. Yo le comenté a mi familia que esto me gustaba, pero tampoco quería dejar la natación, así que duré un buen tiempo practicando ambas disciplinas”.

SABER MÁS

Evento de preparación

El pasado fin de semana, Marbella Aceves y demás compañeros del Code Jalisco compitieron en el Open Internacional de Tenis de Mesa que se celebró en la ciudad de Mérida, Yucatán. Este evento fungió como preparativo para las próximas competencias internacionales.